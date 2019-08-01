«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты

Собакам, как и людям, нужен активный отдых. «Комсомолка» предлагает совместить приятное с полезным и принять участие в веселых соревнованиях со своими любимцами.

28 сентября 2019 года на площадке Центра дрессировки и воспитания собак (г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 1А/1) состоятся городские массовые соревнования «Лохматый чемпион».

На нашем празднике не будут оцениваться богатая родословная, презентабельный внешний вид или эксклюзивные умения вашего любимца. Конкурсы и эстафеты — вот шанс проявить себя. Самые отличившиеся получат специальные награды и призы.

— Наше мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к домашним животным, культуру и безопасность собаководства. Соревнования будут носить открытый характер, и выйти на старт смогут любые собаки, независимо от породы, — подчеркивают организаторы. — В мероприятии принимают участие только совершеннолетние владельцы питомцев.

Записаться на мероприятие можно, отправив заявку на почту anastasiya.mironova@phkp.ru. В заявке необходимо указать ФИО владельца, контактный телефон, породу собаки, кличку и вес. Количество мест ограничено!

А если у вас еще нет собаки, но очень хочется — приходите посмотреть, на что способны домашние любимцы, поговорить с заводчиками и получить консультацию профессионального кинолога и ветеринарного врача. Только на нашем празднике вы сможете увидеть породы собак не на картинке, а своими глазами.

Положение о турнире

Партнеры мероприятия:

Интернет-магазин «ЗооЛайф». Качественные зоотовары по низким ценам с доставкой по Челябинску. ООО «Лайф Трейд», ОГРН 1157452000188 ИНН7452120803.

Центр дрессировки и воспитания собак. г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 1А/1. Тел.: (351) 270-48-86, 8-951-119-50-97.