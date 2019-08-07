«Все оцеплено»: в Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем
ЧП произошло 7 августа в одном из дворов по улице Советской Армии в Магнитогорске. Взрыв прогремел рано утром. По словам очевидцев, на воздух взлетел автомобиль ВАЗ-2103, в котором находился водитель. Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь.
Прокуратура Магнитогорска подтвердила информацию о взрыве автомобиля. Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице
— Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области.
По слухам, взрыв могли устроить конкуренты по бизнесу.Фото: Предоставлено очевидцами
Сейчас вокруг все оцеплено. Идет опрос очевидцев. По неподтвержденной информации, в автомобиле могла сдетонировать бомба.
Силовики не исключают криминал. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
В Магнитогорске взорвали машину.
ИСТОЧНИК KP.RU