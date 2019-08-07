2019-08-07T10:20:44+03:00
Происшествия

«Все оцеплено»: в Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем

Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Очевидцы сообщают, что на месте ЧП работают взрывотехники. Фото: группа "Черное и Белое Магнитогорск"/vk.comОчевидцы сообщают, что на месте ЧП работают взрывотехники. Фото: группа "Черное и Белое Магнитогорск"/vk.com
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ЧП произошло 7 августа в одном из дворов по улице Советской Армии в Магнитогорске. Взрыв прогремел рано утром. По словам очевидцев, на воздух взлетел автомобиль ВАЗ-2103, в котором находился водитель. Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь.

Прокуратура Магнитогорска подтвердила информацию о взрыве автомобиля. Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице

— Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области.

По слухам, взрыв могли устроить конкуренты по бизнесу. Фото: Предоставлено очевидцами

По слухам, взрыв могли устроить конкуренты по бизнесу.Фото: Предоставлено очевидцами

Сейчас вокруг все оцеплено. Идет опрос очевидцев. По неподтвержденной информации, в автомобиле могла сдетонировать бомба.

Силовики не исключают криминал. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

В Магнитогорске взорвали машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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