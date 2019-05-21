Главы поселений Сосновского района посетили Томинский ГОК

Целью поездки стало знакомство с ходом строительства горно-обогатительного комбината. Ведущие специалисты АО «Томинский ГОК» (Сосновский район, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») провели обзорную экскурсию по строительной площадке предприятия. Они показали Томинский карьер и все объекты капитального строительства обогатительной фабрики, рассказали об их особенностях, о действующих на комбинате системах промышленной и экологической безопасности, а также познакомили с социальными проектами, которые реализует предприятие.

В ходе экскурсии гости смогли задать специалистам комбината интересующие вопросы. В основном они касались договора социального партнерства, заключенного между Томинским ГОКом и администрацией Томинского сельского поселения. В рамках соглашения предприятие активно помогает местным жителям в решении социально-бытовых проблем, оказывает помощь местной школе, детскому саду, спортивной секции. Благодаря договору соцпартнерства в Томинском сельском поселении появилась современная хоккейная площадка и планируется строительство футбольного поля.

Также большой интерес гостей предприятия вызвали вопросы, связанные с экологией и ликвидацией Коркинского разреза — одного из главных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

Комментирует глава Сосновского муниципального района Евгений Ваганов: «Темпы строительства предприятия впечатляют, ждем его запуска с нетерпением, так как надеемся на налоговые отчисления, которые помогут оперативно решать проблемы района и дадут возможность дальнейшего его развития. Также хотим видеть жителей Сосновского района в числе работников ГОКа. Я уверен, что у сотрудничества между предприятием и районом большой потенциал».

Комментирует генеральный директор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский: «Мы показали представителям местной власти то, на каком этапе в данный момент находится строительство Томинского ГОКа и как проект реализуется на практике. Особое их внимание обратили на то, что строительство ведется в строгом соответствии с нормами законодательства и с планом. Подобными мероприятиями мы хотим дать понять, что руководство предприятия и Русская медная компания готовы к обсуждению и разъяснению всех деталей проекта строительства Томинского горно-обогатительного комбината населению и общественникам в любом удобном для обеих сторон формате».

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