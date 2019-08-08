Когда хорошо дома и у дома: Алексей Текслер побывал в современном микрорайоне Челябинска

Грязи нет! Неустроенности, такой типичной для новостроек, — нет! Зато есть лужайки и газоны с сочной травой, зеленые липы и пышно цветущие гортензии. Идешь по дорожкам жилого комплекса «Ньютон» и дивишься: словно в столичных кварталах оказался. И уют здесь особенный, домашний. Классные дома, отличные детские площадки, кофейни, клуб, филиал Дворца пионеров и школьников — выезжать в шумный город не хочется.

НАЙТИ САМОКАТ-ПОТЕРЯШКУ

Пространство микрорайона неусыпно «обозревается» электронными глазами 800 видеокамер, а по завершении строительства их будет более 1,5 тысячи. Видеоистория выводится на пульт единого центра мониторинга «Ньютон-безопасность». Можно без труда отыскать даже самокат. Один, кстати, такой потеряшка ждет маленького хозяина в центре мониторинга.

А еще «Ньютон-безопасность» — это группы немедленного реагирования, постоянная связь с консьержами, круглосуточный телефон здешних секьюрити — злоумышленник трижды подумает, прежде чем выйдет на темное дело. Кроме того, в ЕЦМ «Ньютон-Безопасность» есть пункт участковых уполномоченных полиции, организованы кабинеты инспектора по делам несовершеннолетних и добровольной народной дружины. Потому вызовов полиции в «Ньютон» в пять раз меньше, чем по городу.

ЯБЛОЧКО, ПЧЕЛКА, ВИШЕНКА: ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ

Район — молодец по комплексной застройке. В шаговой доступности есть отличная школа. Два года назад открылся садик «Яблочко» на 200 мест; в прошлом году — сад «Пчелка» на 230 мест. Нынче детей примет садик «Вишенка».

Накануне Дня строителя в жилой комплекс прибыл глава региона Алексей Текслер, чтобы познакомиться с умным проектом. Ему рассказали, что строительство домов в микрорайоне завершится в 2023 году. И уже в следующем году начнется строительство зеленой пешеходной аллеи и сквера. Для молодежи построят скейт-парк.

Видеоистории — отчет о жизни района.

Глава региона прошелся по дворам, побывал в центре «Ньютон-безопасность», поговорил с педагогами филиала Дворца пионеров и членами местного клуба. Это, кстати, здорово — люди вышли из квартир, из интернета и дружат очно: вяжут, занимаются йогой, варят кофе, танцуют. Они не одиноки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Здесь строится уже третий детский сад, есть школа, есть филиал Дома пионеров и школьников, есть места, куда жители могут сходить и провести свое время, обеспечена безопасность. Это комплексное решение. Может быть, не хватает спортивной составляющей, но микрорайон растет. Я считаю, это действительно неплохой пример комплексной застройки. У нас большие планы, в том числе связанные с переселением жителей из ветхо-аварийного жилья, — в планах менее чем за шесть лет переселить более 10,5 тысячи человек. Мне хотелось бы, чтобы жилье, которое мы будем строить, с привлечением федеральных ресурсов, за счет нацпроекта «Жилье», за счет областных ресурсов, безусловно, было в рамках комплексной застройки. Будем ставить задачу застройщикам применять самые современные комплексные формы застройки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После визита в новый микрорайон глава Челябинской области побывал на торжественном приеме в честь Дня строителя, вручив лучшим представителям области Почетные грамоты и Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

— Строитель — это особая профессия. Благодаря вашему труду создается жизнь вокруг нас, возникают дома, школы, больницы, промышленные предприятия, инфраструктура. Работайте так, чтобы жизнь вокруг нас становилась лучше и чтобы мы могли вселяться в новые дома, ездить по новым дорогам. У нас большие планы по развитию социальной инфраструктуры.

КСТАТИ

В строительной отрасли Челябинской области работает более 50 тысяч человек.