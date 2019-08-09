На Аркаиме гастрономический фестиваль, казахи бесплатно кормят шурпой, а в музее вспоминают путч 91-го

Куда сходить в Челябинске и Челябинской области 10-11 август 2019 года.

Аркаим раскроет тайны уральской кухни 6+

В заповеднике Аркаим проведут фестиваль «Крынка». Он соберет знатоков старинных рецептов, ценителей народной культуры и просто любителей вкусно поесть. Представители разных народов нашего региона: казахи, башкиры, нагайбаки, русские приедут с национальными блюдами, приготовленными по старинным рецептам, передающимся в семьях из поколение в поколение.

— Участники фестиваля обменяются рецептами, раскроют секреты технологии приготовления, поделятся традициями застолья и споют обрядовые песни. На площадке фестиваля развернутся масштабные реконструкции обрядов, военных действий, бытовых сцен, мастер-классы, народные игры и забавы. Красивым завершением дня станет концерт фолк-группы, этнодискотека и файер-шоу, — говорят в заповеднике.

Фестиваль начнется с раннего утра и завершится после десяти часов вечера. Если останетесь до конца, то сможете полюбоваться степным небом. Правда заранее продумайте, останетесь с ночевкой или поедите обратно. Все же путь не близкий.

10 августа, суббота

Аркаим

9:30 — 22:00

Тел.: (351) 218-40-35

Бронирование мест для проживания: 8 (904) 800-40-57

Вход свободный.

Южноуральцев ждут на необычной ярмарке у подножья горы 12+

Уже четвертый год энтузиасты проводят в живописнейшем месте Челябинской области ярмарку «На рудниках». Состоится она у подножья горы Слюдяная. Но это не голимая торговля безделушками, хоть здесь и будут продавать изделия уральских мастеров. Есть и образовательная часть.

— Расскажем о профессиях будущего, о социальном предпринимательстве. Узнаем какие компетенции и навыки, понадобятся нашим детям в этом веке. Научим профессионально снимать на смартфон. Дети сходят в гости к лешему Слюдику. Узнают все о микросупергероях. И примерят на себя роль настоящего «Хранителя земли», а также посоревнуются в интеллектуальном батле, — гласит афиша.

В течение дня пройдут несколько экскурсий. А когда начнет темнеть, все приглашают посмотреть на звездопад через телескоп.

— А еще будут песни и танцы, вернисаж от уральских художников, лотереи и конкурсы, — добавили организаторы.

10 августа, суббота

п. Слюдорудник (Кыштым)

Начало в 12:00

Вход свободный.

Фестиваль казахской культуры пройдет в Челябинской области 6+

Связь Южного Урала и Казахстана особенна. По территории области проходит государственная граница, у нас регионе живут много казахов, да и мы ездим к ним в гости. На этой неделе в Верхнеуральске в шестой раз пройдет казахский праздник «Туган Жер» — «Родная земля».

— Сегодня на Южном Урале проживает более 35 000 казахов. Откроется фестиваль торжественным выносом казахского национального блюда шурпы. Это жирный и насыщенный ароматами специй и трав заправочный суп на мясном бульоне. По предварительным оценкам бесплатно отведать это блюдо смогут не менее 3 000 человек. Будут несколько конкурсов: лучший чайный уголок, за звание самой лучшей казахской бабушки, состязание кулинаров. Его участницам предстоит накатать самую тонкую лепешку на бешбармак. Кроме этого, состоятся конкурсы на лучшие блюда национальной кухни, лучшую юрту, подворье, — рассказали в Доме дружбы народов Челябинской области.

10 августа, суббота

Ипподром города Верхнеуральск

Тел.: (35143) 3-31-00

Начало в 12:00

Вход свободный.

«Август 91-го. Люди на площади» 12+

Так называется фотовыставка, подготовленная «Ельцин Центром». Ее привезли в наш музей. В августе 1991 года путчисты попытались повернуть историю страны вспять — отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева, учредили Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), ввели в Москву войска.

Тогда против ГКЧП выступили власти во главе с Борисом Ельциным. Люди вышли на площади.

— На выставке представлены фотографии из коллекций информационных агентств. В памятные дни августа 1991 года были отсняты десятки тысяч кадров — не только профессиональной, но и любительской камерой. Многие из этих снимков представлены вниманию широкой публики впервые, — рассказали в музее.

До 31 августа

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

Интерактивная выставка про космос идет в Челябинске 0+

Цена билета, на фоне рядовых музеев, кажется высоковатой. Но экспозиция частная, экспонаты собраны действительно незаурядные. Создатели называют свое детище интерактивным — то есть с экспонатами можно взаимодействовать.

Представлены космические тренажеры, симуляторы кораблей, макет МКС. Захватите фотоаппарат, чтобы сделать эффектные кадры. Всего представлены 48 экспонатов. В среднем на выставке можно провести около двух часов.

Детям до трех лет включительно вход бесплатных.

До 25 августа

ТРК «Гагарин Парк»

Тел.: 8 (800) 222-24-85

10:00 — 22:00

Билет: 390-590 руб.

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