Повторится ли транспортный коллапс на Курбан-байрам 2019 в Челябинске

Праздник Курбан-байрам — одно из главных торжеств у мусульман. На Южном Урале издревле жили тюркские народы, которые исповедуют ислам. Кроме того, в регионе много мигрантов из Азии. В 2019 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье, 11 августа.

На молитву верующие Челябинска соберутся с утра. Поэтому не удивляйтесь, если ранним утром вы увидите на улице много радостных мужчин в тюбетейках и ярких рубахах. Территории южноуральских мечетей обычно вмещают всех верующих. Поэтому какого-то особого перекрытия дорог, как в других регионах, у нас не устраивают.

Курбан-байрам в Челябинске всегда провоцирует транспортный коллапс. Маршрутки стали в мегаполисе основным видом транспорта. А их по стечению обстоятельств водят, в основном, исповедующие ислам люди. Для правоверных отправиться на молитву в день праздника важнее, чем выйти на работу. Из-за чего в городе случается транспортный коллапс.

Стандартная ситуация на Курбан-байрам: верующие засовывают живого барашка в багажник автомобиля в центре города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Однако велика вероятность, что в этом году его удастся избежать. Ведь 11 августа — это воскресенье.

По данным управления транспорта Челябинска, в воскресный день на линию выходит только треть машин на всех маршрутах — будь то троллейбус, автобус, трамвай или частники. Поэтому депо и автопаркам должно не составить труда вывести на работу водителей других конфессий. Так в этом году и поступят.

Еще одна претензия челябинцев на Курбан-байрам — жертвоприношения. Праздник подразумевает заклание барашка. Живую скотину привозят к мечетям. Прямо в центре города их, конечно, не режут. Делают это на частных подворьях. Но животные иногда убегают, из-за чего случаются курьезные истории. Например, пару лет назад по Алому полю бегал вырвавшийся от верующих барашек.

КП-Челябинск обратилась в духовное управление мусульман Челябинской области к муфтию Ринату Раеву с просьбой рассказать о том, как пройдет праздник. Однако в религиозной организации не ответили на запрос.

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