«Пью 1,5 литра “Колы” в день, ем шоколад и худею»: антифитнес-блогер из Магнитогорска взрывает интернет откровениями

Надежде Емелиной 33 года. Она живет в Магнитогорске, работает инженером-проектировщиком и помогает сиротам. А еще ведет популярный блог, цель которого — мотивировать полных женщин начать заниматься собой.

От ее постов у некоторых пользователей — особенно мужиков — как говорится, подгорает одно место. КП-Челябинск поговорила с блогером о ее пути к идеальному телу.

РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ МОИМ ТЕЛОМ

— В 15 лет пришла в магазин одежды — купить шорты. Продавцы сказали: «У нас только нормальные размеры». После этого я обратила внимание на свой вес. Полный капец настал год назад. Смотрела фото со свадьбы сестры и очнулась. Весила 149 кило!

За пару лет до этого, когда спорт стал модным, все давали советы. Но чем заниматься? Ходьбой? Йогой? Советчики с неидеальными телами решили заняться моим. В итоге я шла в зал, садилась на диеты и... срывалась. Так было четыре раза.

Год назад я все переосмыслила и появился результат.

Сейчас я вешу около 100 кг. Минус 80 см в талии! Больше ориентируюсь на объемы и изменения в зеркале. Снижаю не только жировую массу, но и набираю мышечную. Мышцы, как известно, тяжелее.

Увидев себя в кадре слева год назад, Надежда переосмыслила жизнь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ В 130 КГ

— Жирное не бывает сексуальным — прогремела недавно реклама с щитов в одном из городов России. Сказать, что меня задело это — ничего не сказать.

Сексуальной я себя ощутила в весе 130 кг. Почувствовать привлекательность мне помог молодой человек. Он обратил внимание, что мое тело прекрасно. Это не какое-то извращение. Я реально поняла, что в любом весе можно любить себя.

А у нас худеют от негатива: «Я толстая, ненавижу себя — буду есть творог и убиваться в зале». И тело начинает защищаться от ненависти и наращивать килограммы. А когда ты ему говоришь, что любишь и хочешь ему помочь, тело развивается. И мое тело, кожа — благодарят меня за это.

Психологическое ощущение моей сексуальности укрепилось.

БОМБАНУЛО ОТ ЖИРОБИЛДИНГА

— Люди внушают полным: пойдешь в зал, будешь толкать тяжести, мышцы вырастут, и ты станешь еще больше. Мой любимый комментатор со странички из «ВКонтакте» убеждал меня, что я не могу ходить в тренажерный зал. Ведь это жиробилдинг! Меня бомбануло! Ведь жир нельзя накачать на тренажерах. Из-за таких полные люди боятся идти в зал.

Таких как я — весом более 100 кг — в моем зале нет. Ведь в тренажерки ходят подтянутые мальчики и спортивные девочки. Полные люди ходят на фитнес, йогу. Ведь в зале нет таких как они. Максимум приходят на беговую дорожку. Хочется взять таких за руку и сказать: «Пошли со мной». Просто ей не объяснили, что в зале можно заниматься.

Здоровым полным людям необходимо ходить в зал. Ведь силовой тренинг укрепляет мышцы, кости, повышает выносливость.

Надежду заваливают комплиментами в соцсетях. Не только за внешность, но и мотивацию.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАК Я ТРЕНИРУЮСЬ

— Раньше, пока шла от квартиры до машины, появлялась одышка. Спустя год тренировок я легко поднимаюсь по лестницам, гуляю.

Тренировки четыре раза в неделю: две на верх тела и две на низ. Каждую неделю я увеличиваю веса на одних и тех же упражнениях. Не резко: один-пять-десять кило в зависимости от тренажера. Например, ягодичный мост я начинала с весом 10 кг, а через восемь недель поднимала на сто больше. Конечно, надрываться не надо — чувствуйте свое тело.

Каждый раз увеличиваешь вес, чтобы мышцы становились выносливее. Так я занимаюсь восемь недель, а затем две недели отдыха — веса снижаю до минимума.

КАК ЕСТЬ КОНФЕТЫ И ХУДЕТЬ

— Придерживаюсь дефицита питания. Для своего тела я рассчитала норму килокалорий — 1 900. Это можно сделать в любом приложении для смартфона или в интернете — «Калькулятор подсчета нормы калорий». Все они используют одну и ту же формулу. Если я буду есть эту норму, то железно останусь в своем весе — 102 кг.

Я остановилась на 1 600 ккал, чтобы сбрасывать вес. Не отказываю себе ни в чем — лишь бы укладываться в норму. Пью полтора литра газировки без калорий в день. Научно доказано, что она никаким образом негативно не влияет на мой организм. Также делает и мой тренер — а он крутой бодибилдер.

Могу съесть шоколадку, если хочу. Просто насыщаемость организма конфетой меньше, чем гречкой. Поэтому балансирую эти моменты. Многие говорят — от сладкого у тебя будет плохое качество кожи. Эта сочетание есть только в России, нигде его нет.

В талии Надежда потеряла за год 80 см.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

МНОГИЕ ДИЕТЫ — БРЕД

— За годы перепробовала сотни диет. Например, разгрузочные дни. Сначала ты переел где-нибудь на свадьбе, а на следующий день сидишь на воде. Это стресс для организма: сначала ты его нагружаешь, а затем лишаешь питания.

Другой дебильный миф — дробное питание: когда едят маленькими порциями каждые три часа. Если вам так удобно есть — пожалуйста. Но это не помогает похудеть.

Или говорят, что все углеводы нужно есть до 12:00. Представьте, вы съели булку, она попала в организм и говорит: «Ого, еще нет полудня! Значит не будут откладываться в виде жира». Углеводы утром и вечером — это одно и то же.

УНИКАЛЬНАЯ КОЖА

— «Ты похудеешь, у тебя повиснет живот и ты не сможешь пойти на пляж» — пишут комментаторы. И многие используют это как отмазку, чтобы не заниматься.

Я верю в свою кожу, считаю что она у меня уникальная и стягивается. Придет в норму без всяких операций. Просто мажу ее обычным кремом два раза в день и качаюсь в тренажерке.

Верю, что когда приду к своей цели в 59 кг, у меня не будет висеть кожа.Уже ушло 80 см талии и ничего не повисло. Да, нижняя часть живота висит, но так было всегда. Кожа эластична, он восстанавливается.

ХОЧУ ПОМОЧЬ ЖЕНЩИНАМ

—Год в спортзале я переодевалась в туалете, потому что боялась осуждения. Такой же страх и у полных, поэтому они стесняются заниматься.

Девочки боятся, потому что кругом в зале красивые качки. Как набраться смелости, подойти к ним и попросить освободить лавку или помочь с упражнением? Найти место в зале сложно, нужно перебарывать себя. У меня получилось стать открытой. И я вижу огромное уважение в глазах других ребят. Они стали помогать.

Поэтому я хочу сделать мотивационные ролики для женщин. Ведь полные девочки есть не только на Урале, но и по всей стране. Хочу вдохновить их на любовь к себе и начать заниматься.

Новичкам я бы не советовала заниматься самостоятельно по свободной программе. Найдите себе хорошего тренера, читайте популярных фитнес-блогеров.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Девушка-бухгалтер из Златоуста за три года похудела на 100 кг!

Слыханное ли это дело, чтобы в 23 года, когда самый смак ходить по модным кофейням и кондитерским, человек сказал пирожным и капучино «нет» и отправился в качалку.

Да, многие сейчас железо тягают и на диетах сидят. А вот чтобы за три года скинуть больше половины своего привычного веса — это вам как? (далее)

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