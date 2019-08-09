В центре Челябинска сгорел старинный особняк

Вечером 9 августа в центре Челябинска загорелся дом. Это старинный особняк по адресу улица Труда, 56. На место съехались все экстренные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725139" frameborder="0"></iframe> Горит особняк Почелина в Челябинске.Антон САДЧИКОВ

— Работают шесть пожарных бригад. Пламя страшное. Полиция перекрыла подъезды по соседним улицам, ГИБДД разворачивает все машины, — передает корреспондент КП-Челябинск с места события.

В соцсетях люди бурно обсуждают инцидент:

— Ну что, под торговый центр или парковку место освобождают?

— Это здание уже пытались сжечь в 2014 году.

В Челябинске сгорел особняк Почелина.Фото: Антон САДЧИКОВ

В архивах новостей мы отыскали сводки пятилетней давности. Исторический особняк действительно горел. Здание входит в реестр культурного наследия. Его название — «дом Почелина».

Особняк должны были реконструировать специалисты, но денег в бюджете не хватало. Поэтому его просто огородили забором до лучших времен. В некогда купеческом доме собирался марксистский кружок Павла Балашова — один из первых на Южном Урале. Поэтому в советское время дом ценился.

В 40-е годы прошлого века здесь была городская прокуратура, затем детские ясли и наконец служба движения МУП «ЧелябГЭТ» — эта структура отвечает за трамваи и троллейбусы. Самым известным владельцем дома был Юрий Либединский — советский писатель, который провел свою юность в Челябинской области. Поэтому звучали идеи открыть в здании литературный музей.

Так дом выглядел в советские годы. Фото из книги «Челябинск: градостроительство вчера, сегодня, завтра»

— Это объект челябинского бизнесмена Карелина, которому принадлежит комплекс у памятника Курчатова. Хотя он может это отрицать. Может быть, этот дом записан на какую-нибудь его дочернюю структуру, — рассказал КП-Челябинск известный краевед Юрий Латышев.

Так дом выглядел до начала реконструкции. Фото: Юрий Латышев

— Его могли сжечь специально?

— Не могу сказать. Там велись работы последнее время — начали реконструкцию. Могло быть банальное нарушение техники безопасности. Реконструкцию делали, кстати, так себе — крышу профнастилом обшили. Так что, может, и хорошо, что пожар случился — нормально переделают. Точно знаю, что восстанавливали здание не имея четкого проекта.

— Восстановить дом получится?

— Важно, что сохранены наличники и карнизы. Они лежат во дворе дома. На время реконструкции их сняли и отнесли в столярную мастерскую. Владелец обещал сделать здесь центр обучения столярному мастерству. Не знаю, насколько это правда...

А вот так дом выглядел в июле 2019 года.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Я не в курсе, что горит дом. Сейчас кто-нибудь приедет, — сообщил КП-Челябинск председатель Государственного комитета объектов охраны культурного наследия Александр Баландин.

Пожар случился вечером 9 августа.Фото: Антон САДЧИКОВ

Около полуночи возгорание было потушено. Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой конструкций, чтобы пламя вновь не занялось. Дальше работу начнут пожарные дознаватели. В их обязанности входит установление причин возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00