«Вокруг бродят медведи»: в Челябинской области женщина с ребенком четвертые сутки выживают в диком лесу

Днем 9 августа Анастасия Силкова из Миньяра вместе с семилетней племянницей Олесей отправились в лес собирать чернику. Семья живет в небольшом городе на границе Челябинской области и Башкирии. С тех пор женщину с ребенком никто не видел.

Тетя с семилетней племянницей пропали в лесах Челябинской области 00:00 00:00

ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТУДА ЛУЧШЕ НЕ ХОДИТЬ

— Мать Олесю не отпускала, тетка ее самовольно увела. Ксения (мама девочки — прим. ред.) вернулась домой с работы, узнала от бабушки, что те пошли в лес. Давай звонить — телефон недоступен. Она тут же пошла в полицию, — рассказала знакомая семьи Анна Афанасьева.

В Миньяре в эти дни стоит дождливая погода. Днем воздух не прогревается выше +20 градусов. Ночью опускается до 6-8 градусов. Потерявшаяся девочка ушла в лес в болоньевой куртешке, шапке и резиновых сапогах. Ее тетя в дутой жилетке поверх кофточки, спортивных штанах и калошах.

С трудом проезжают даже внедорожники.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— У них сложная семья — отца нет. Умер пару лет назад. По городу нехорошие слухи ходили, что загубили они его. Но Олеська тут не при чем — милая девчонка, поскорее бы нашлись, — поделилась с КП-Челябинск родственница Силковых, попросив не указывать ее имя.

За пропавших молится буквально весь Южный Урал. Ободряющими постами завалены все местные группы в соцсетях. Сердобольные женщины варят кастрюли с чаем, шинкуют бутерброды и относят поисковикам.

— Все местные хорошо знают, что в те леса лучше не ходить и тем более с ребенком. Даже мужчины боятся за грибами туда соваться. Там бродят дикие звери, — добавила собеседница КП-Челябинск.

СЕЛА БАТАРЕЙКА

— Сложный рельеф — гористая местность, — рассказывает о ходе операции региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Лина Есенина. — Судя по следам, там ходит медведица с одним-двумя медвежатами. В поисках участвуют и МЧС, и полиция, и спасатели, и добровольцы. Поисковики регулярно сменяют друг друга — возвращаются мокрые из леса. У них будет небольшая передышка.

Масштабные поиски начались вчера.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Ночью лил дождь. Всех поисковиков вывели, чтобы не дай Бог с кем-нибудь не приключилось несчастья. Как только он закончился — снова началась активная стадия.

— У нас работают добровольцы с опытом лесных поисков. Повторюсь: рельеф сложный. Собрались поисковики из Челябинской области, Башкирии, Екатеринбурга. Тетя вышла на связь, но к сожалению заряда ее батареи не хватило для более детальной локализации. У нас есть описание местности, где они находятся, — добавила Лина Есенина.

По состоянию на 17:00 12 августа поисковая операция продолжается.

— Район поисково-спасательных работ разбит на кварталы. В общей сложности пешими группами и на квадроциклах была обследована площадь в 34 квадратных километра. Привлечены кинологические расчеты и вездеходная техника. Всего в поисково-спасательной операции задействовано 139 человек и 28 единиц техники, — сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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