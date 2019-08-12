Поиски Анастасии и Олеси Силковых в Челябинской области: спасатели направились к предполагаемому месту нахождения пропавших

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-12T10:52:04+03:00

Женщина и ее семилетняя племянница вышли на связь, но их еще не нашли

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Анастасию и Олесю Силковых ищут спасатели, полиция, кинологи с собаками и волонтеры. В поисках задействованы 139 человек. Пропавшие выходили на связь лишь однажды. Они здоровы, но к людям еще не вышли. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Пропавшие по телефону описали ориентировочное место, где они находятся. Группы спасателей выдвинулись туда. Поисковые работы продолжаются, — рассказали в МЧС.

Напомним, 29-летняя Анастасия Силкова и ее семилетняя племянница Олеся пропали 9 августа. Они ушли в лес за грибами недалеко от Миньяра и заблудились. Мобильная связь не ловит. Только утром 12 августа им удалось связаться из чащи с экстренной службой 112.

Ситуацию усугубляет то, что в этом лесу водятся медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU