«Соседа прозвали живодером»: как «Комсомолка» искала убитого током кота в Магнитогорске

Опубликованный на днях в соцсетях пост про то, как магнитогорец жестоко расправился с соседским котом, потряс южноуральцев. Жуткую историю рассказала подписчица популярного в Магнитогорске паблика.

Все произошло в одном из домов на улице Уральской. Пенсионерка подобрала с улицы котика, но он периодически убегал на улицу. Обратно питомец возвращался непростым путем: сначала прыгал на чужой подоконник первого этажа, затем на козырек подъездной двери, а с него нырял в форточку.

— Соседу с первого этажа не понравилось, что чужой кот топчет его подоконник. Он старательно наклеил на отлив канцелярские кнопки и подсоединил электричество! В очередной раз котику попасть домой не довелось. Его оглушило током. «Добрый» сосед отвез животное в неизвестном направлении, чтобы не травмировать хозяйку видом погибшего любимца, — пишет автор поста в группе «Черное и Белое — Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Жуткую историю рассказала подписчица популярного в Магнитогорске паблика.

На фото с места событий видны два металлических подоконника с ровными рядами канцелярских кнопок, наклеенных острием вверх. От одной мысли, что ничего не подозревающий кот с разбегу приземляется лапами на эти шипы, становится не по себе. А если, как пишет автор поста, они еще и под напряжением… Откуда такая жестокость?

В интернете на хозяина изуверского подоконника обрушились сотни гневных комментариев. Пользователи соцсетей назвали мужчину живодером и сравнили с гестаповцем.

«Комсомолка» разыскала участников конфликта.

«СЛЫШАЛА КОШАЧИЙ ВОПЛЬ»

Старая двухэтажка в Ленинском районе. В доме всего два подъезда. А вот тот самый подоконник с шипами. Кнопки на месте. Приклеены намертво — не отодрать.

Хозяйка кота — 70-летняя Вера Артемьева — живет на втором этаже. Женщина показывает фотографию своего любимого Яшки. На снимке рыжий разбойник мирно спит на диване.

После пропажи кота соседка дважды вызывала «скорую» — давление скачет.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Он у меня почти два года прожил. Кот был очень ласковый и послушный. А неделю назад с ним расправился сосед, что живет под нами. Это произошло вечером. Сначала я услышала, как грохотнул соседский подоконник, потом раздался кошачий вопль. Я выглянула в окно. Смотрю: а сосед уже на своей машине отъезжает. Убил током и увез куда-то. Я с того дня слегла в постель. Два раза уже «скорую» вызывали — давление скачет и с сердцем плохо, — рассказывает Вера.

Кот Яшка жил у пенсионерки два года.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— А с чего вы взяли, что он его током убил? Вы провода видели?

— Проводов не видела. Но ранее сосед угрожал, что проведет к подоконнику электричество и отвертку в окно показывал, — говорит пенсионерка.

— А кота своего мертвым видели?

— Врать не буду. Не видела. Но, если бы он был жив, то давно бы уже вернулся домой, — не скрывая слез, говорит Вера Артемьева.

СОСЕД: МЫ ДОЛГО ТЕРПЕЛИ

У соседей снизу своя правда. Вячеслав и Марина переехали в эту квартиру в прошлом году. Супруги разбили под окнами цветник, поставили заборчик.

— Чтобы не ссориться с соседями, мы долго терпели, что чужой кот по три-четыре раза в день прыгает на наш подоконник. Грохот раздавался такой, что мертвого разбудит. Терпение лопнуло, когда кот начал «метить» под наши оконные рамы. Открываешь утром окно, а тебе в нос бьет резкий запах кошачьей мочи. Кому это понравится? — рассказывает Марина.

Сосед наклеил канцелярские кнопки, чтобы кот не прыгал на его окно.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

По словам супругов, они не собирались ссориться с хозяйкой кота. Они предложили старушке либо кастрировать питомца, либо не пускать его больше на улицу. Но пенсионерка не отреагировала.

— Тогда мой муж решил отвадить кота и приклеил на подоконник кнопки. Не помогло. Никакого электричества он к ним не подводил. Мы нашли другой выход. Когда рыжий в очередной раз прыгнул на наше окно, мы его поймали и отвезли в соседний двор. Теперь хозяйка кота распускает сплетни и называет нас убийцами, — рассказывает Марина.

— Пенсионерка считает, что ее кота больше нет. Переживает — «скорую» два раза вызывала. Может, вам стоит сказать ей, что Яшка жив?

— Даже не подумаем! Ничего страшного с этой бабушкой не случится, — говорит Марина.

Соседи отрицают, что подвели электричество к кнопкам.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ

— Хозяйка кота может смело идти к участковому уполномоченному полиции с заявлением. Действия жильцов, которые увезли кота в соседний двор, можно расценить как хищение чужого имущества. Если стоимость кота оценивается до 2, 5 тысяч рублей, то их могут привлечь к административной ответственности. Если свыше 2, 5 тысяч, то к уголовной, — говорит адвокат Олеся Михайлевская.

Но будет ли полиция привлекать экспертов, чтобы те «оценили стоимость кота»? В любом случае, бабушке для начала нужно обратиться к участковому.