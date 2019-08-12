В Челябинске напали на журналистку: налетчик стрелял в голову

В Челябинске совершено нападение на журналиста Юлию Зябрину. Она работает в газете «Общественный защитник». Ее поджидали у подъезда дома на проспекте Победы. Судя по фото, нападавший выстрелил в челябинку и попал в голову не то резиновой, не то стальной пулькой пневматического пистолета. Произошло это еще 8 августа, но известно о нападении стало только спустя четыре дня.

— Я сейчас захожу в отделение полиции как раз по поводу инцидента, — сообщила Зябрина КП-Челябинск.

После ранения близкие отвезли Юлию в травмпункт. Сейчас ее выписали из больницы.

Газета, в которой работает Юлия Зябрина — слабо известна в Челябинске. В соцсетях пострадавшей также указаны еще несколько мест работы. Во всех девушка занимает должности гуманитарной направленности — выпускающего редактора, пресс-секретаря, журналиста.

— Обращение зарегистрировано. Сейчас идет проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Уголовного дела пока нет. Если и будет, то непонятно, по какой статье. Все зависит от умысла нападавшего. Если он преследовал Юлию по ее профессиональным мотивом, то это может быть расценено как воспрепятствование законной деятельности журналиста. По статье грозит до шести лет свободы. Такие дела — как особо важные — ведет Следственный комитет.

В ином случае это могут расценить как причинение вреда здоровью. Степень тяжести могут определить врачи. В любом случае, это считается уже более легкой статьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00