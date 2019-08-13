«Однажды в «трешке»: дизайнер из Челябинска прорекламировал продажу квартиры с помощью фото Квентина Тарантино

— Я просто пообещал теще помочь с продажей и немного поднять просмотры ее объявления, — шутливо оправдывается челябинец Александр Кайнов.

Объявление молодого дизайнера из Челябинска о продаже квартиры за сутки посмотрели 20 тысяч человек. Для сравнения, прочие «трешки» на том же сайте смотрят 500-700 человек за пару дней.

Вот режиссер разглядывает дивный чайный сервиз. Коллаж: Александр Кайнов

Квартира, в которую Александр пригласил Квентина Тарантино, находится в Ленинском районе Челябинска. Панельный дом, 65 квадратов советского антуража — хоть сериалы про перестройку снимай! Лакированная стенка в зале, напротив «совковые» кресло с диваном, от которых потом болит все тело. Одну из стен торжественно венчает кусок фотообоев в пейзажем тропического острова.

«Если еще эту шикарную стенку подарите, точно беру!». Коллаж: Александр Кайнов

Для своих коллажей Александр использовал фотографии Квентина во время недавнего визита в Москву, где тот презентовал премьеру фильма «Однажды в... Голливуде».

В этой позднесоветской классике и оказался великий режиссер. Вот он, уперев руки в боки, осматривает пожелтевший от времени кафель в ванной. Бодро вышагивает в большой комнате, очевидно, представляя, как будет бежать до кухни, чтобы убавить газ под кипящей кастрюлей с пельменями.

«На этом кафеле должны выразительно смотреться кровоподтеки». Коллаж: Александр Кайнов

Кухонка, кстати, для такого большого режиссера явно мала — всего восемь квадратных метров. Зато есть трехлитровая банка, которая посматривает на придирчивого гостя со столешницы.

Пользователи соцсетей принялись переиначивать названия картин Тарантино:

— «Омерзительная «трешка».

— «Панелька грехов».

— «Коммунальные ублюдки».

Квентин Тарантино органично смотрится в челябинской «трешке». Коллаж: Александр Кайнов

Несмотря на весь креатив и вирусную популярность поста, квартиру вряд ли удастся быстро продать. Хоть цена и средняя — 2,3 млн рублей. Но рынок жилья в Челябинске последние годы серьезно просел.

Неужели будет брать? Коллаж: Александр Кайнов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/724770" frameborder="0"></iframe> Квентин Тарантино в России представляет новый блокбастер «Однажды … в Голливуде..Культовый режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу ТыркинуСтас ТЫРКИН

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