«Никто на полу маршрутки не спал»: историю с детьми, возвращавшимися из Крыма в Челябинск в диких условиях, назвали неудавшейся шуткой

В Челябинске разгорелся скандал из-за детей, которые в нечеловеческих условиях возвращались домой с Черного моря. Южноуральцев шокировали опубликованные в соцсетях фото, где несколько ребят в возрасте 7-8 лет спят прямо на голом полу в тесном и грязном микроавтобусе. Такие машины обычно используют как маршрутные такси.

— За рулем один водитель, который засыпает в пути. На ночлег они не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел остановок. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено, — пишут в популярном челябинском паблике родители ребят.

По их словам, организатор тура обещал для детей комфортную транспортировку туда и обратно: автобус с кондиционерами, остановки на ночлег, еду и двух водителей.

Детей повезли с крымского курорта в Челябинск простым микроавтобусом.Фото: СОЦСЕТИ

Однако на снимках родители увидели совсем другую, дикую картину. Фото сделала одна из мам, сопровождавшая детей из Крыма в Челябинск. К этому времени группа уже проехала более 1000 км.

Увидев своих дочек и сыночков на полу грязного микроавтобуса, родители не нашли ничего лучше, чем сообщить о ситуации в ГИБДД Челябинска. Полицейские связались со своими коллегами, и маршрутки с детьми задержали на трассе в Саратовской области.

Ребят разместили в ближайшем лагере и накормили.

Фото детей, спящих на полу, шокировали родителей.Фото: СОЦСЕТИ

Казалось бы, родителям надо сказать сопровождающей спасибо. За то, что сообщила о нечеловеческих условиях в дороге. Но, как выяснилось, папы и мамы не собираются ее благодарить.

— Никаких поводов для беспокойства не было. Просто одна из мам решила, что она самая умная, а сейчас сама об этом жалеет. Она говорит, что это была шутка. Наши дети сейчас находятся в лагере. Их разместили в домиках, где очень холодно. А фото, которое она нам прислала с дороги, были сделаны на стоянке, — рассказал КП-Челябинск отец одного из детей Даниил Муратов.

Он уже связался со своим ребенком. В автобусе также едет его племянница. Они говорят, что каждые 4 часа автобусы останавливались и отдыхали. Ребята в это время спали в гостиницах и ели в столовых.

Эту же информацию подтвердили водители микроавтобуса.

— .От Крыма до Саратова был не один десяток остановок и два ночлега в гостиницах. В дороге между руководительницей и водителем произошел конфликт. Она не следила за детьми. Они постоянно вставали и ходили по салону микроавтобуса, а во время движения этого нельзя делать. Водитель несколько раз сделал сопровождающей замечание. Она обиделась и, видимо, решила отомстить. Вот и попросила детей лечь на пол для фото, — рассказали «Комсомолке» представители компании-перевозчика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ситуации с транспортировкой детей из Крыма разбирается Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

— Сейчас мы решаем вопрос с автобусами, чтобы вернуть детей в Челябинск. Конечно, все надзорные органы мы подключим, однако сейчас мы выясняем в целом, что за компания или частное лицо организовало тур. Мы не видели ни одной копии договора, нам их не предоставляют. На данный момент есть информация, что организатор — частное лицо, — комментирует Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.