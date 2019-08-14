2019-08-14T11:21:34+03:00
Общество

Как руководитель Челябинска Наталья Котова спасла мать-одиночку и вышла на подиум

КП-Челябинск вспоминает малоизвестные моменты из жизни главы города в день ее рождения
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова в одежде предпочитает элегантную классику. Фото: cheladmin.ruНаталья Котова в одежде предпочитает элегантную классику. Фото: cheladmin.ru
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С Натальей Петровной Котовой девять лет назад мы спасали челябинку Татьяну. Маму с двумя детьми, которую муж выбросил на улицу.

Молодая женщина была на грани: своего угла нет, денег на аренду тоже — заработка школьной уборщицы едва хватало на пропитание. В отчаянии написала в «Комсомолку»: «Мне одна дорогу — в петлю! А мальчишек куда — в детдом?».

МЕХАНИЗМ ЗАКРУТИЛСЯ

Отправились мы с Таней в мэрию Челябинска, в Управление жилищной политики, которым руководила тогда Наталья Котова.

На приеме Таня заплакала. Наталья Петровна терпеливо выслушала, прочитала бумаги… И механизм закрутился!

Скоро вышло распоряжение администрации о предоставлении служебного жилья. И летом 2010 года заехала Татьяна с сыновьями в двушку в Металлургическом районе. Отремонтировала квартиру, со временем купила мебель, и стала с мальчишками жить-поживать.

А Наталья Котова вскоре пошла на повышение — ее назначили первым заместителем главы города.

«ВСЕГДА ВСПОМИНАЮ ДОБРЫМ СЛОВОМ»

С Татьяной КП-Челябинск держит связь: мальчики выросли, выучились. Узнав, что у Натальи Котовой день рождения, Татьяна поздравляет ее с праздником.

— Старший, Эдик, закончил колледж промышленной автоматики, отслужил в армии, работает на «Мечеле» по специальности. Младший, Владик, в этом году окончил школу, прекрасно сдал ЕГЭ, поступил на программиста в Дальневосточный федеральный университет. Мы живем все там же, в нашей уютной любимой квартире. Наталью Петровну я всегда вспоминаю добрыми словами, благодаря ее вниманию мы не пропали, и мальчишки мои растут и развиваются. От всей души я поздравляю Наталью Петровну с днем рождения! Спасибо за все!

В КОМАНДЕ ТЕКСЛЕРА

Сейчас Наталья Котова руководит большим городом. Пока с приставкой «временно исполняющая». Поменялся стиль управления — он стал динамичным, мобильным. В графиках чиновников появилось много по городу и не только.

Например, командировки замов и глав районов на международный урбанистический форум в Москве. На встрече с работниками ЧТЗ глава региона Алексей Текслер анонсировал поездку Натальи Котовой в столицу для изучения успешной практики содержания московских дорог.

В команде Текслера Котова занимает твердые позиции.

С главой региона Алексеем Текслером на объезде ремонтов дорог. Фото: cheladmin.ru

С главой региона Алексеем Текслером на объезде ремонтов дорог. Фото: cheladmin.ru

ПАРАД МОД

Несколько лет назад Наталья Котова открывала Парад моды на Кировке, который традиционно там проводит имидж-клуб «Светлана» ко Дню города. Тогда многие обратили внимание на то, что Наталья Петровна на подиуме, что называется, смотрится. Журналисткам импонирует имидж градоначальницы.

Открывает Парад Моды на Кировке. Фото: имидж-клуб "Светлана".

Открывает Парад Моды на Кировке. Фото: имидж-клуб "Светлана".

Она и в жизни такая, всегда с иголочки (но «без крика») деловой приталенный костюм, подтянутая, стройная, бодрая, уверенная. Много вы видели таких женщин во власти?

У Натальи Петровны отличная спортивная форма. На вопрос корреспондента КП-Челябинск о том, как удается поддерживать себя в тонусе, Котова перечислила: пешая ходьба, плавание. Хотя, признает, из-за огромного объема работы выделять время для увлечений все сложнее.

«Комсомолка» от всей души поздравляет Наталью Петровну с днем рождения. Желаем здоровья и вдохновения!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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