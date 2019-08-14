2019-08-14T11:08:22+03:00
Общество

Челябинск отметит век танковой промышленности

Об этом глава региона Алексей Текслер заявил на встрече с рабочими ЧТЗ
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Алексей Текслер познакомился с раритетными экспонатами на выставочной площадке тракторного завода. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер познакомился с раритетными экспонатами на выставочной площадке тракторного завода. Фото: gubernator74.ru
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С рабочим визитом руководитель Челябинской области побывал на Челябинском трактором заводе. Осмотрев цеха предприятия, Алексей Текслер встретился с сотрудниками. У Алексея Текслера спросили, поддержат ли региональные власти праздничные события по случаю 100-летия танковой промышленности в России. Торжества в стране назначены на 2020 год. Алексей Текслер рассказал, что решение об этом уже принято.

— Следующий год — это еще и 75-летие Победы, потому мы обязательно встроим в праздничную повестку мероприятия по случаю 100-летия танкопрома. И Челябинский тракторный завод. С конвейера которого на фронт уходил каждый пятый танк, собранный в стране, — отметил Текслер.

Важно сохранить и развивать бренд ЧТЗ, и работа в этом направлении уже идет, отметил он.

У главы региона также поинтересовались тем, как популяризировать престиж рабочих профессий среди молодежи.

— Мы в области начали работать в направлении популяризации рабочих специальностей. Около 50 учебных заведений включились в этот процесс. Мы и дальше будем поддерживать проекты, направленные на продвижение звания «человека труда», на соответствующую профориентацию школьников и студентов, — сказал глава региона.

Еще вопрос какой глава региона видит Челябинскую область через пять лет.

Челябинск должен соответствовать статусу областного центра — быть благоустроенным и чистым, чтобы на его улицах был экологичный транспорт. Но самое главное, чтобы у южноуральцев не было желания отсюда уезжать. У нас есть понимание, что нужно делать. Работа уже идет. У меня нет сомнений, что мы это вместе сделаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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