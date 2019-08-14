Делай — раз! В Челябинске Курчатовский район широко отметил День физкультурника

Курчатовский район — самый молодой и, пожалуй, самый спортивный район Челябинска. А «сердце» спортивной жизни района — это, конечно, территория самой большой школы в нашем городе по улице Скульптора Головницкого — образовательного центра № 2. Здешние спортивные объекты — большой современный стадион и площадки — открыты не только для школьников, но и для семей. И это замечательно.

Потому большой районный праздник в честь Дня физкультурника прошел на территории школы.

— Всегда рад видеть курчатовцев у нас в гостях. Район молодой, растущий, много движения, позитива. У нас учатся самые замечательные дети, мы дружим с родителями, — говорит директор образовательного центра Юрий Терин.

СКАЧИ-ПОРХАЙ

На праздновании Дня физкультурника у школы собрались семьи в полном составе. Гости попали на мега-тренировку! Мастер-классы провели представители спортивных школ и секций города. Юные атлеты, уже всерьез занимающиеся спортом, продемонстрировали свои умения.

В день мероприятия состоялось еще два события. На стадионе образовательного центра прошел матч по футболу. Мяч по полю гоняли депутаты Курчатовского района. А на асфальте прошел конкурс рисунков на тему здорового образа жизни.

Одни из звезд праздника — семья Костандовых, поклонники роуп-скиппинга или скакалки. Четырехгодовалая Олечка Костандова так скачет на скакалке, что прохожие голову выворачивают. Оля — звезда проекта Первого канала «Лучше всех!»: продюсеры увидели ее выкрутасы и пригласили в шоу.

На площади перед школой в «Парковом» даже взрослые не сразу решаются вступить в мелькание двух огромных шнуров. А Олечка в порхании как птица в воздухе — кажется, и не замечает все ускоряющегося темпа.

Папа юной спортсменки, Максим Костандов, основатель проекта «Челябинская скакалка», увлечен этим видом спорта уже пять лет. В Челябинске руководит секцией, тренирует маленьких и взрослых. Дочка — самая младшая воспитанница.

— У нее выбора не было, Оля прыгает с трех лет. Занимается у меня и старшая дочка Вера. Это универсальный вид спорта для тех, кто хочет похудеть и привести фигуру в норму, — говорит основатель успешного проекта.

СПОРТ КАК СРЕДСТВО ОТ ХВОРЕЙ

Звезда татами, двукратный серебряный чемпион чемпионата мира по дзюдо Кирилл Денисов — руководитель клуба Ichiban в Курчатовском районе. На День физкультурника привел отряд решительно настроенных малышей в кимоно. Ребятишки выбрасывали кулачки и коленки, демонстрировали растяжку. Среди мальчишечьих голов то и дело мелькают девчачьи косички.

— Каждый год в наш клуб приходит новое пополнение, родители стараются не нарушать графика тренировок, — говорит Кирилл. — День физкультурника — это точно наш праздник.

— Я привела сына в клуб дзюдо в пять лет. Он часто болел, подолгу не ходил в садик. Мне приходилось брать больничный лист по уходу за ним. Когда спорт пришел в жизнь Саши, болезни пропали. Теперь по выходным ребенок водит нас с мужем на разминки в Экопарк: хорошо, что под окнами квартиры растет лес, — говорит жительница района Ирина Петровская.

Мастер-классы на празднике провели атлеты тхэквондо, футбола, рукопашного боя, Центра традиционных японских искусств «Кэндзикан». Виртуозное владение мастеров самурайским мечом заворожило многих. Базируется уникальное учреждение в Курчатовском районе, на ул. Молодогвардейцев, 7.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ

— Праздник, посвященный Дню физкультурника, мы проводим каждый год. Раньше его гостями были представители детских дошкольных учреждений. В этом году Всероссийский день физкультурника отмечает 80-летний юбилей. В честь этой даты мы провели праздник в новом формате — пригласили представителей разных видов спорта, дали возможность гостям попробовать себя в том или ином направлении непосредственно на празднике. По количеству людей, посетивших районный День физкультурника, в этом году мы поставили рекорд: почти две тысячи человек. Семьи пришли в полном составе, с малышами в колясках. Много пенсионеров, и это тоже радует, — говорит заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.

Завершился праздник большим концертом.

ПОЖИЛЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ

Но на этом спорт в Курчатовском не заканчивается. Еще одна точка притяжения поклонников активного образа жизни — строящийся Экопарк за лыжной базой. В этом году здесь вторая очередь благоустройства. В Экопарке курчатовцы занимаются йогой, гоняют по широкой «тропе здоровья» на роликах, нахаживают километры с палками для скандинавской ходьбы. В зеленой тишине хорошо дышится.

Гордость спортивных традиций Курчатовского района — ветераны. В молодые годы они не раз становились победителями и призерами международных, союзных и российских соревнований и первенств. А сейчас патронируют спортклубы района, ведут активный образ жизни, встречаются со спортивной молодежью. На празднике в честь Дня физкультурника уважаемых курчатовцев наградили благодарственными письмами.

В списке награжденных — и председатель Совета ветеранов спорта Курчатовского района, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике и почетный ветеран Курчатовского района Людмила Рязанова. Ей праздник пришелся по душе: столько спортивного задора и позитива!

— Очень важно, чтобы спортом занимались не только молодые жители нашего любимого района, но и люди пожилого возраста вели активный образ жизни. Наши ветераны участвуют в соревнованиях, спартакиадах, кроссах, занимают призовые места. Это очень важно, и такие праздники нужны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин:

— От лица администрации Курчатовского района поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот праздник для наших жителей, он посвящен всем, кто влюблен в спорт. Курчатовский район имеет много славных традиций. И одна из них — празднование Дня физкультурника. С каждым годом все больше курчатовцев ведет активный образ жизни, занимается в спортивных клубах, на открытых площадках во дворах и в парках. Мы видим, как востребованы такие формы досуга, потому и дальше будем строить такие точки притяжения. Огромное спасибо директору образовательного центра № 2 Юрию Андреевичу Терину за радушие и гостеприимство в праздничный день!