Оголяемся — не стесняемся: лазерная эпиляция поможет избавиться от нежелательных волос

Борьба женщин с нежелательными волосами длится на протяжении тысячелетий. Лазерная эпиляция поможет избавиться от лишней растительности навсегда. Всем ли она поможет? Можно ли проводить процедуру блондинкам? И насколько это болезненно?

Вместе с врачом-косметологом центра лазерной эпиляции «Клеопатра» в Челябинске Екатериной Леонтьевой отвечаем на вопросы, а заодно и развенчиваем мифы об этой процедуре.

— Наверное, этот вопрос вы слышали много раз, но все же. Лазерная эпиляция сможет убрать ненужные волосы навсегда?

— Избавиться от нежелательных волос возможно! Клинические исследования и многолетний опыт применения лазеров показали, что после лазерной эпиляции разрушенные волосяные фолликулы не восстанавливаются. Современные технологии лазерной эпиляции позволяют навсегда удалить волосы при условии прохождения полного курса процедур, в количестве и с интервалами между ними, рекомендованными врачом-косметологом в каждом конкретном случае. В салоне «Клеопатра» мы удаляем волосы александритовым лазером CANDELAGentleLASE с длиной волны 755 нм. Данный лазер считается золотым стандартом эпиляции. Именно при такой длине волны достигается эффект максимального поглощения теплового луча меланином. Александритовый лазер действует достаточно глубоко, чтобы «достать» волосяной фолликул.

— А если девушка-блондинка? В светлом волосе почти нет меланина, а значит, и световой луч проходит хуже?

— Наша цель не волосы, а волосяной фолликул. Даже при светлых волосах фолликул содержит хотя бы небольшое количество пигмента и может быть нагрет до необходимой температуры, что приводит к его разрушению. Лазеры нашего центра имеют широкую площадь воздействия (диаметр пятна 18 мм), адаптированы для удаления светлых волос, делают это быстро и качественно. При этом на коже не останется никаких шрамов, рубцов и вросших волос. Количество необходимых процедур выясняется после консультации врача, который учтет все ваши пожелания.

— Это больно? Какие ощущения испытывает пациент?

— Данный вопрос очень индивидуален. Однозначно можно лишь утверждать, что какие-то ощущения во время процедуры точно присутствуют. Они напоминают очень быстрые поверхностные пощипывания. Для того чтобы

понять, насколько процедура комфортна именно для вас, всегда можно сделать пробные вспышки в той зоне, которую планируете эпилировать.

Современные лазеры оборудованы специальными системами, повышающими комфортность процедуры. Например, в наших лазерных установках мы используем уникальную запатентованную разработку фирмы Candela — динамическую систему охлаждения кожи DCD. Это технология последовательного восстанавливаемого эпидермального охлаждения, позволяющая добиться комфорта для наших клиентов и высокой эффективности проводимых процедур. Также стоит учитывать, что на современных аппаратах процедуры проходят очень быстро: например, мы делаем тотальное (глубокое) бикини за 15 — 20 минут, ноги от колена — за 30 минут, а подмышки — буквально за 3 — 5 минут.

— А можно ли делать лазерную эпиляцию летом? Загорать сразу точно не стоит?

— Летний период не является противопоказанием для эпиляции. Но все же стоит повременить с принятием солнечных ванн в течение одной-двух недель после процедуры. К счастью, лазеры «Клеопатры» со специальной тройной защитой позволяют удалять волосы даже с загорелой кожи.

Также стоит быть готовыми, что обычно сразу после процедуры может наблюдаться небольшое покраснение кожи, но это быстро проходит.

Мечта о красивой гладкой коже этим летом может стать реальностью! Запишитесь на индивидуальную бесплатную консультацию в «Клеопатру» и решите проблему нежелательных волос навсегда.

Сеть салонов лазерной эпиляции «Клеопатра» в Челябинске:

ул. Кирова, 9;

ул. 250-летия Челябинска;

ул. Пушкина, 56.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Тел. (351) 790-60-90.

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