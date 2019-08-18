«Была бы побольше — утонула»: под Челябинском спасли собаку, просидевшую двое суток в болоте

Садоводы и зоозащитники вытащили из болота собаку, просидевшую там двое суток. Спасательная операция развернулась в ночь на 18 августа в СНТ «Тракторосад-4» под Челябинском.

Все началось с того, что местные бабушки услышали вой пса, доносившийся с камышового островка в центре пруда. Сердобольные старушки позвонили в службу спасения, но на вызов бригада не поехала. В конце концов удалось связаться со службой по отлову бездомных животных и зоозащитниками.

КАК СОБАКА СМОГЛА ВЫЖИТЬ

— Самым проблематичным было то, что у нас не было лодки. Но на помощь пришли местные жители. Они обеспечили нас фонарями, лодками и прочим необходимым. Кто-то даже подъехал к берегу на квадроцикле и стал освещать пруд. Времени было в обрез — собака сидела в ловушке вторые сутки и уже охрипла. Мы плыли вслепую, ориентируясь только на ее вой. Пруд оказался болотом. Оно сильно заилено и плотно заросло водорослями, — рассказали активисты из приюта для животных «Друг».

Спасательная операция развернулась в ночь на 18 августа в СНТ «Тракторосад-4». Фото: приют для животных «Друг».

Люди все-таки добрались до зарослей камыша. Твердой земли здесь нет. Собаку нашли на кусте камыша. Бедняга провел в таком положении двое суток!

— Если бы собака была крупной, то увязла бы в иле и утонула. Но этому парню повезло. Он размером с кошку, поэтому и смог удержаться, — продолжают зоозащитники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726621" frameborder="0"></iframe> Под Челябинском спасли собаку, просидевшую двое суток в болоте.Видео: Анастасия Саклакова

«БЕДНЯГА ОКАЗАЛСЯ В БОЛОТЕ НЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Счастливчика увезли в ветклинику. А вскоре объявилась и хозяйка. Она рассказала, что потеряла своего Жульку на днях. Песик живет у нее уже 13 лет. Хозяйка подобрала его с улицы и приютила.

Собаку спасли и привезли в ветклинику. Фото: приют для животных «Друг».

Выяснилось, что их дача расположена в соседнем СНТ.

— Когда хозяйка куда-то отлучалась, собака выла с тоски. Соседей это раздражало. Дальше ворот своего СНТ пес никогда не уходил, но вдруг пропал. Сам уйти в другие сады он не мог. Поэтому мы полагаем, что бедняга оказался в болоте не без участия человека. Как хорошо, что все хорошо закончилось! — отметили активисты.

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