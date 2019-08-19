Мэрия потребовала ремонтировать дороги в Челябинске круглые сутки

Новый подрядчик по ремонту дорог «Нижавтодорстрой» выполнил 47% от контракта. Но строительный сезон в Челябинске подходит к концу.

— Почему вы не ремонтируете дороги и ночью? — спросила на аппаратном совещании в понедельник, 19 августа, и.о. главы города Наталья Котова у представителя подрядчика.

— Работаем и по ночам.

— Я проезжала в пятницу в девять вечера в сторону Новоградского проспекта — вся техника стояла на обочине. Пересменка была?

— Так точно, мы технику с улицы Энгельса перегоняли.

Однако ответ представителя «Нижавтодорстроя» показался Котовой неубедительной. И она еще раз вернулась к теме ночных смен.

— Поймите, челябинцы вам спасибо скажут, если будете работать круглосуточно. Они потерпят, если вы перекроете улицу на несколько суток, но сделаете все качественно. Мы теряем драгоценное недождливое время. Если нужна моя помощь в подписании распоряжения о закрытии — просите, ускорим процедуру, — обратился она к дорожнику.

Обеспокоенность Котовой понятна: дорожные работы из-за конфликта чиновников и ФАС стартовал на полтора месяца позже обычного — 12 июня.

Сейчас дорожная техника нижегородцев работает на улице Братьев Кашириных: 19 августа на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Северной укладывается асфальт. Закончены работа на Новоградском проспекте.

Ремонт дороги на ул. Северный луч продлится не менее трех суток. На ул. Курчатова 19 августа уложат асфальт.

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