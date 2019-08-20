«Верните мне Мусю!»: В Магнитогорске ветлечебница не отдает хозяйке кошку

Свою любимицу Тамара Согрина принесла в ветлечебницу в конце июля. Животному должны были сделать операцию и вернуть хозяйке. Однако с тех пор она ее больше не видела.

— Мусю я отдала на стерилизацию. Кошка у меня обычная — не породистая. Не уследила я за ней этим летом, и она нагуляла котят. Сколько их родится — неизвестно? Куда мне их потом девать? Подруги посоветовали обратиться в ветклинику, — рассказывает пенсионерка.

«МЕНЯ ВЫКИНУЛИ ЗА ДВЕРЬ!»

По словам Тамары Согриной Мусю взяли на операцию по предварительной записи и без лишних вопросов.

— Я заплатила за медицинскую услугу 600 рублей и попросила, чтобы кошку оставили на стационаре дней на шесть, пока не заживут швы. Меня предупредили, что сутки в лечебнице стоят 50 рублей. Мы договорились, что оставшуюся сумму я доплачу, когда буду забирать Мусю домой, — говорит Тамара Николаевна.

Не прошло и пары дней, как пожилая хозяйка не выдержала и побежала навещать свою питомицу. Женщина всего лишь хотела посмотреть на кошку, передать ей свежего мяса.

— Мне сказали занять очередь на прием к врачу, а народу было много. Я возмутилась, дескать, мне только «передачу» отдать. Сотрудница нажала под столом «тревожную кнопку». В клинику влетели два охранника и выставили меня за порог. Я так и не поняла, за что? Ведь никаких нарушений с моей стороны не было, — недоумевает пенсионерка.

«А ГДЕ ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ?»

Когда в назначенный день Тамара Согрина приехала забирать Мусю, кошку ей не отдали. «У нас ее нет. Животное мы прооперировали и передали в добрые руки, — заявили в ветлечебнице.

Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить куда делась прооперированная кошка и была ли, вообще, выполнена медицинская услуга?

В качестве доказательства, того что Мусю взяли на операцию, есть чек.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В ветклинику мы отправились вместе с хозяйкой. Сотрудница за стойкой регистратуры встретила нас неприветливо. Она долго рассматривала сохранившейся у Тамары Согриной чек. А на вопрос: «Где кошка?» с раздражением ответила:

— А что вы хотели? Бабушка сразу сказала, что кошка ей не нужна, и, что она бездомная. Мы сделали операцию и пристроили пациентку в другую семью.

— Если клиентке кошка не нужна, зачем же она дважды приходила к вам за ней? А письменный отказ от животного с подписью хозяйки у вас есть?

— Нет, — призналась сотрудница.

ДОКУМЕНТОВ НИКАКИХ НЕТ

Как выяснилось, когда пенсионерка отдавала ветврачам свою любимицу, то никаких документов не подписывала. В качестве доказательства, того что Мусю взяли на операцию, есть чек на сумму 600 рублей.

— Может моей кошки и в живых уже давно нет? Что же мне теперь делать? — плачет пенсионерка.

КОММЕНТАРИЙ

«Нужно идти в суд»

— Согласно гражданскому кодексу домашние животные относятся к категории «имущество». То есть являются собственностью клиента, — говорит правозащитник Евгений Гончаров. — В данном случае собственность бесследно пропала из стен ветлечебницы. Хозяйке необходимо написать претензию на клинику с требованием вернуть кошку. К претензии надо приложить копию чека. Если в течение 10 дней не будет получен ответ, то пенсионерка может смело обращаться в суд, где вправе требовать от ветлечебницы возмещения имущественного и морального вреда.

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