2019-08-20T06:09:46+03:00
Общество

«Верните мне Мусю!»: В Магнитогорске ветлечебница не отдает хозяйке кошку

Пенсионерка целый месяц ходит в клинику, но получает отговорки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Когда в назначенный день Тамара Согрина приехала забирать Мусю, кошку ей не отдали.Когда в назначенный день Тамара Согрина приехала забирать Мусю, кошку ей не отдали.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Свою любимицу Тамара Согрина принесла в ветлечебницу в конце июля. Животному должны были сделать операцию и вернуть хозяйке. Однако с тех пор она ее больше не видела.

— Мусю я отдала на стерилизацию. Кошка у меня обычная — не породистая. Не уследила я за ней этим летом, и она нагуляла котят. Сколько их родится — неизвестно? Куда мне их потом девать? Подруги посоветовали обратиться в ветклинику, — рассказывает пенсионерка.

«МЕНЯ ВЫКИНУЛИ ЗА ДВЕРЬ!»

По словам Тамары Согриной Мусю взяли на операцию по предварительной записи и без лишних вопросов.

— Я заплатила за медицинскую услугу 600 рублей и попросила, чтобы кошку оставили на стационаре дней на шесть, пока не заживут швы. Меня предупредили, что сутки в лечебнице стоят 50 рублей. Мы договорились, что оставшуюся сумму я доплачу, когда буду забирать Мусю домой, — говорит Тамара Николаевна.

Не прошло и пары дней, как пожилая хозяйка не выдержала и побежала навещать свою питомицу. Женщина всего лишь хотела посмотреть на кошку, передать ей свежего мяса.

— Мне сказали занять очередь на прием к врачу, а народу было много. Я возмутилась, дескать, мне только «передачу» отдать. Сотрудница нажала под столом «тревожную кнопку». В клинику влетели два охранника и выставили меня за порог. Я так и не поняла, за что? Ведь никаких нарушений с моей стороны не было, — недоумевает пенсионерка.

«А ГДЕ ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ?»

Когда в назначенный день Тамара Согрина приехала забирать Мусю, кошку ей не отдали. «У нас ее нет. Животное мы прооперировали и передали в добрые руки, — заявили в ветлечебнице.

Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить куда делась прооперированная кошка и была ли, вообще, выполнена медицинская услуга?

В качестве доказательства, того что Мусю взяли на операцию, есть чек. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В качестве доказательства, того что Мусю взяли на операцию, есть чек.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В ветклинику мы отправились вместе с хозяйкой. Сотрудница за стойкой регистратуры встретила нас неприветливо. Она долго рассматривала сохранившейся у Тамары Согриной чек. А на вопрос: «Где кошка?» с раздражением ответила:

— А что вы хотели? Бабушка сразу сказала, что кошка ей не нужна, и, что она бездомная. Мы сделали операцию и пристроили пациентку в другую семью.

— Если клиентке кошка не нужна, зачем же она дважды приходила к вам за ней? А письменный отказ от животного с подписью хозяйки у вас есть?

— Нет, — призналась сотрудница.

ДОКУМЕНТОВ НИКАКИХ НЕТ

Как выяснилось, когда пенсионерка отдавала ветврачам свою любимицу, то никаких документов не подписывала. В качестве доказательства, того что Мусю взяли на операцию, есть чек на сумму 600 рублей.

— Может моей кошки и в живых уже давно нет? Что же мне теперь делать? — плачет пенсионерка.

КОММЕНТАРИЙ

«Нужно идти в суд»

— Согласно гражданскому кодексу домашние животные относятся к категории «имущество». То есть являются собственностью клиента, — говорит правозащитник Евгений Гончаров. — В данном случае собственность бесследно пропала из стен ветлечебницы. Хозяйке необходимо написать претензию на клинику с требованием вернуть кошку. К претензии надо приложить копию чека. Если в течение 10 дней не будет получен ответ, то пенсионерка может смело обращаться в суд, где вправе требовать от ветлечебницы возмещения имущественного и морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего
В Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие своих территорий в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 моногородов со всей России
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Новости 24
Мошенник прислал жителю Челябинска вместо процессора бутылку воды
11 человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса в Челябинске
На заводе в Челябинске загорелся цех электродвигателей
Жителей Челябинска удивила корзина с грушами на 16-м этаже дома
Жители Челябинской области сбросились на стерилизацию бездомных собак
Водители челябинских маршруток просят не трогать их руками
Пенсионерку из Челябинска оштрафовали за оскорбление полицейского на митинге против пенсионной реформы
Четвероклассник из Челябинска стал чемпионом мира по быстрым шахматам
В Челябинской области окончены поиски пропавшего 15-летнего подростка
Жителям Челябинска предлагают выбрать тематику ледового городка
Экологи объяснили появление бирюзовых разводов на озере Тургояк
В Челябинской области пропал 15-летний подросток