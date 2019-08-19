2019-08-19T20:09:18+03:00
Происшествия

«Жизнь на волоске»: В Магнитогорске служебные собаки растерзали сотрудницу вуза

Они таскали ее по земле и содрали с нее одежду
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Владимир Веленгурин.Фото: Владимир Веленгурин.
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Жуткое происшествие случилось в одном из вузов Магнитки в ночь на 14 августа. Однако известно о нем стало лишь на днях.

На пожилую женщину-сторожа во дворе главного корпуса набросились три служебных пса. Собаки рвали несчастную на части, таскали по земле, содрали всю одежду. Сколько длился этот кошмар - никто не знает. Также до сих пор неизвестно, какой породы были эти собаки.

— Мою свекровь обнаружили только ранним утром — абсолютно голую, на земле, без сознания. На теле ссадины и рваные раны. Кто-то укрыл ее одеялом и вызвал скорую помощь, — рассказывает невестка пострадавшей Полина журналисту КП-Челябинск.

Медики насчитали множество укусов на руках и ногах, не шее и спине. Раны травматологам пришлось зашивать. К тому же женщина потеряла много крови. Из-за этого у нее развился посттравматический шок, который представляет серьезную угрозу для жизни.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НОЧЬЮ?

Пять дней врачи спасали 68-летнюю пациентку в отделении реанимации. Состояние было крайне тяжелое. Родственникам не давали никаких прогнозов. К счастью, на днях она пришла в себя.

По словам родных, пострадавшая рассказала, что случилось в ту страшную ночь. Вечером она, как обычно вышла на обход территории. В это время служебные собаки должны сидеть взаперти, но их кто-то отпустил раньше положенного. Агрессивные псы сначала окружили пенсионерку, а затем набросились и чуть не загрызли ее.

Кто-то выпустил собак из вольера раньше времени. Фото: Сергей ДАДЫГИН

Кто-то выпустил собак из вольера раньше времени.Фото: Сергей ДАДЫГИН

— Сторожем в университете свекровь работает не первый год. Она прекрасно знала, что в вузе есть служебные собаки, которых отпускают на ночь. Как случилось, что они на нее напали? — рассказывает Полина.

СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА

После ЧП в вузе организовали служебную проверку.

— Сейчас для расследования факта получения травмы сторожем университета создана комиссия. В ее составе работают представители городской инспекции труда, администрации города, областного комитета профсоюза, фонда социального страхования и должностные лица университета. По итогам расследования будут приняты решения, — сообщили в управлении информационной политики, - журналисту КП-Челябинск.

Известно также, что обстоятельства случившегося проверяет следственный комитет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Собаки не виноваты…»

— Собаки выполняли свою задачу — охраняли территорию. Если пострадавшая женщина их не кормила и не ухаживала за ними, они восприняли ее как чужого человека, — говорит эксперт международного класса по породам собак Светлана Букреева.- Другое дело, почему они, вообще, встретились? Здесь надо разбираться, кто нарушил расписание. Если собаки, как сейчас говорят, вышли из вольеров раньше времени, то необходимо искать того, кто к ним заходил последним. Чья была смена? Возможно, забыли закрыть клетку, либо псы сами, прогрызли сетку и вырвались наружу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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