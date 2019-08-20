Рыбаки Челябинской области достойно выступили на чемпионат России

Чемпионат России по ловле на донную удочку завершился 18 августа 2019 г. на судоходном канале «Копылово», в Тольятти, который обеспечил почти максимально равные условия для всех участников. Не каждый водоем в России способен принять и предоставить такие условия для большого количества рыбаков. Участвовало 28 команд (почти 150 спортсменов) со всех уголков нашей необъятной страны, из которых МСМК-6; МС-19; КМС-80; 1разряд-41. Зона соревнований растянулась на несколько километров, что заставляет тренеров быть в хорошей физической форме. Столь высокий уровень спортсменов обеспечил интереснейшие соревнования и заставил думать о стратегии, менять тактики и приложить максимум усилий для победы.

Накала к упорной борьбе соперников добавила 30-ти градусная жара, а в воскресенье еще и полный штиль, и постоянные изменения уровня воды, из-за работы шлюзов.

В уловах спортсменов в основном был бычок и уклейка, реже окунь, плотва, подлещик, чехонь.

Призерами в личном зачете стали:

1 место — Комаров Сергей (Смоленская обл) — 4400гр;

2 место — Лешуков Иван (Челябинская обл) — 4310гр;

3 место — Шишин Игорь (Свердловская обл) — 4120гр.

В командном зачете:

1 место — сборная Москва-2 — 16810гр;

2 место — сборная Свердловской области — 16020гр;

3 место — сборная Нижегородской области — 13950гр.

Сборная Челябинской области расположилась в середине турнирной таблицы, заняв 15 место и наловив 11370 гр.

Поздравляю призеров и участников Чемпионата России!

До встречи на водоемах Южного Урала.

Федерягин Николай.