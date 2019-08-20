2019-08-20T09:56:47+03:00
Происшествия

«Словно земля затряслась!»: очевидцы рассказали о том, как в Челябинске столкнулись мусоровоз и микроавтобус

Четыре главных вопроса о ДТП между «Пежо» и КАМАЗом [фото, видео]
Андрей СОКОЛОВ
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Автобус проволокло по асфальту после падения. Фото: УБЖ Челябинска.Автобус проволокло по асфальту после падения. Фото: УБЖ Челябинска.
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1. КАК ЭТО БЫЛО?

Ночью 20 августа мусоровоз возвращался в Челябинск с полигона в Полетаево. Ехал пустой после разгрузки. Впереди него двигался микроавтобус «Пежо».

Как говорят очевидцы, на улице Блюхера, неподалеку от памятника «Скорбящим матерям», мусоровоз прибавил скорость и... врезался в микроавтобус! «Пежо» перевернулся на бок. В таком положении его поволокло еще несколько метров.

Звук от удара автобуса о землю и скрежета по асфальту очевидцы описали так:

— Такое ощущение было, что земля затряслась!

Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

2. КТО БЫЛ В «ПЕЖО»?

В момент аварии в автобусе мирно дремала дюжина вахтовиков из Нижневартовска. Рядом с водителем сидел его сменщик. Они ехали в Уфу. В дороге им предстояло быть еще почти сутки.

— Почти все пассажиры сами выбрались наружу, — рассказал очевидец. — Кто-то вызвал врачей. Вскоре приехало несколько машин «скорой помощи», МЧС и полиция.

Автобус проволокло по асфальту после падения. Фото: УБЖ Челябинска.

Автобус проволокло по асфальту после падения. Фото: УБЖ Челябинска.

3. СКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ?

— В ДТП получили скелетные травмы различной степени 13 человек. Одна из них 17-летняя девушка. Двое в тяжелом состоянии, — рассказали в пресс-службе городского управления здравоохранения, — Девять человек мы доставили в стационары города. Четверых — на амбулаторное лечение.

Один из водителей микроавтобуса абсолютно не пострадал. Он остался на месте ДТП и давал показания сотрудникам полиции:

— Мы, как и положено, ехали по очереди, менялись каждые четыре часа. Не нарушали ничего...

Дал показания и водитель мусоровоза:

— Это «Пежо» резко затормозил. А я не успел остановится...

Кстати, этого шофера перед опросом посадили в машину ГИБДД, где он спал, пока на месте работали врачи и правоохранители.

"Пежо" уже не восстановить. Фото: ГИБДД Челябинска.

"Пежо" уже не восстановить. Фото: ГИБДД Челябинска.

4. КТО ВИНОВАТ?

Пока точная причина ДТП не названа. Водителей обоих машин увезли в наркодиспансер. По предварительным данным, у шофера «Пежо» с анализами полный порядок, а вот водителя мусоровоз, по сообщению СМИ, якобы был «под кайфом».

Микроавтобус был почти новым. Но отремонтировать его уже не представляется возможным.

— Это уже не машина — а груда железа и битого стекла, — говорит водитель. — Хотя бы на металлом его сдать. Но вот только вызвать эвакуатор будет недешево...

В кабине грузовика был пассажир. В момент столкновения он сильно ударился, его руки и лицо посечены осколками. От боли и шока он не мог сам покинуть салон, в машину скорой его отнесли спасатели.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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