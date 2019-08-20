Очередь в детский сад в Челябинске — 2019: мамам трехлеток пора включать бдительность

В августе тысячи ребятишек в Челябинске в первый раз пошли в садик. Но очередь в детские учреждения в Челябинске все еще длинная. Массовая раздача путевок, по традиции, выпадает на конец мая. Но в течение года идет дополнительное распределение путевок — свободные места в садиках появляются каждый месяц.

— Мест не хватает для самых маленьких — для ребят до трех лет. Поэтому собирается очередь в детский сад в Челябинске. Путевкой в ясли всех не обеспечить. Но если вашему чаду уже исполнилось три года, согласно указу президента России малыш должен быть обеспечен путевкой. Практически все ребята, достигнув возраста трех лет, идут в детский садик, — рассказали КП-Челябинск чиновники.

ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ САД В ЧЕЛЯБИНСКЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

Увы, система устроена так, что о выделении путевки в садик родителям малыша отдельно не сообщают. Взрослые должны сами следить за изменением статуса в электронной очереди на сайте es.edu-74.ru.

— Места по городу распределяются два раза в месяц. Поэтому мы советуем мамам просматривать очередь в детский сад в Челябинске, 1 и 15 числа. Тогда путевку вы не пропустите, — рекомендуют чиновники.

Если малышу дали путевку в детский сад в Челябинске, то статус «очередник» меняется на запись «направлен в ДОО» или «выделена путевка в ДОО». В этом случае взрослые должны в течение месяца прийти в районное управление образования и взять путевку, а потом принести ее в садик.

Если садик вас не устроит, можно поступить так:

— взять путевку, оформиться в садик и написать заявление на перевод; пока вы ходите в садик по распределению, чиновники подбирают вам подходящее место (его выделят по возможности — либо среди года, либо при массовом распределении в мае);

— отказаться от путевки и ждать следующий месяц (но и тут места могут появиться не в тех садах, которые нужны).

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ» ЗАЯВКИ СТАВЯТ НА СТОП

Если вы не успели забрать путевку за месяц, ее аннулируют, а вашу очередь в детский сад в Челябинске заморозят — статус заявки поменяется на «заморожена». Иногда семьи по разным причинам вообще забивают на очередь. Например, переезжают в другой регион. А вдруг и вы из их числа? Поэтому держать место дольше месяца никто не будет. В дальнейшем распределении мест «замороженные» заявления также не принимают участия.

Чтобы очередь «разморозить», придется лично прийти в районный отдел по делам образования с пакетом документов.

А ВДРУГ ОШИБЛИСЬ?

Иногда бывает и так. Малышу уже исполнилось три, а путевкой пока и не пахнет.

В этом случае чиновники советуют подойти в районо и проверить, нет ли ошибки в данных ребенка. И вам тут же начнут подыскивать место.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться за путевкой в детский сад в Челябинске

Металлургический район:

ул. Комаровского, 4А, тел.: 722-63-41, 721-58-48.

Калининский район:

ул. Ферросплавная, 126, тел. 219-12-55.

Курчатовский район:

ул. Захаренко, 5Б, тел. 742-98-25, 742-69-36.

Ленинский район:

ул. Машиностроителей, 48, тел. 253-06-49.

Советский район:

пр. Ленина, 89, тел. 265-49-67, 265-49-63.

Тракторозаводский район:

ул. Бажова, 121А, тел. 724-06-84.

Центральный район:

пр. Ленина, 89, тел. 265-49-34, 265-49-41.

Также при комитете по делам образования Челябинска работает консультант по дошкольникам. В том числе по очереди в детский сад в Челябинске. Звоните ей на номер: (351) 263-68-18 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. В пятницу и в выходные консультант не работает.

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