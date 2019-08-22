2019-08-22T13:17:43+03:00
Общество

«Рабство на Черном море»: подросток из Челябинска сбежал с курорта, где его били и унижали

Мать мальчика ищет других пострадавших
Ирина КАРЕЛИНА
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16-летний Лев проработал на "курорте строгого режима" две недели. Фото: Олег Укладов и из личного архива героев материала.16-летний Лев проработал на "курорте строгого режима" две недели. Фото: Олег Укладов и из личного архива героев материала.
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Провести лето на море, да еще и денег заработать — заманчивое предложение. Ольге Остапенко из города Златоуст Челябинской области начальница предложила пристроить сына-подростка на базу отдыха своей матери. Мол, будет помогать повару на кухне и отдохнет. Работодатель оплачивает дорогу до Краснодарского края, проживание и питание. И 16-летнему Льву идея понравилась.

Мальчишка уже мечтал, куда потратит свою зарплату. Но все вышло не так, как предполагали мама с сыном…

База отдыха, где работал Лев. Фото из личного архива героев материала.

База отдыха, где работал Лев. Фото из личного архива героев материала.

«КОЛОНИЯ» НА КУРОРТЕ

Льва не назовешь примерным мальчиком. Он состоит на учете как косвенно обвиняемый в краже. Друзья вынесли из магазина продукты, не заплатив, и сунули ему рюкзак.

— Заодно и перевоспитаем. У нас там колония строгого режима, — пошутила начальница.

Но, в каждой шутке есть доля правды.

— Ой, так все строго? — забеспокоилась Ольга.

— Все там нормально, просто за сотрудниками хорошо следят. Да и трудиться предполагалось неполный рабочий день (по-другому подросткам нельзя). В остальное время — загорай и купайся.

— Перед отъездом составили договор подряда. Было полное доверие. А дальше как в страшном фильме... Уже в первый день сын позвонил и сказал, что ему придется отработать сутки без отдыха — за сбежавшего охранника. Меня это сразу напрягло, но сын сказал: «Ладно, обещали побольше заплатить», — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ольга Остапенко.

Лев слал маме фото рассветов и закатов. Но только не морских. Фото из личного архива героев материала.

Лев слал маме фото рассветов и закатов. Но только не морских. Фото из личного архива героев материала.

ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ

По словам мамы, Лев трудился на базе «Уралочка» по 12 часов в сутки: каждую ночь охранником, после чего по утрам еще подметал территорию. А когда охранники-сменщики сбегали, он оставался работать практически круглосуточно. Ему давали поспать лишь три — четыре часа после обеда, и снова в ночь. Вот что рассказала Ольга:

— Это настоящее рабство! Мой сын столкнулся с немыслимыми перегрузками и психологическим давлением. При этом его работу не принимали, находя разные нелепые причины. Я позвонила сыну: «Неужели ты не можешь хотя бы день там продержаться, не накосячив?» Он ответил: «Мама, это невозможно. Если не к чему придраться, мне просто говорят: ты слишком медленно работаешь, не заплатим за это».

Лев сбежал с такой работы, как и несколько человек до него. Фото из личного архива героев материала.

Лев сбежал с такой работы, как и несколько человек до него. Фото из личного архива героев материала.

— Сотрудница базы била Льва по лицу за то, что он, по ее мнению, слишком медленно работает. А ее муж пинал моего сына. При этом угрожали физической расправой за непослушание или жалобы. Также в случае чего обещали упрятать в тюрьму: мол, «найдем причину».

Так прошло две недели. По счастливой случайности наш родственник был проездом в Краснодарском крае, и с его помощью нам удалось забрать сына домой. Тут же работодатель начал названивать мне и обвинять сына в пьянстве на рабочем месте. Это ложь! Я каждый день созванивалась со Львом. А когда он работал по ночам, вообще почти не спала — висела с ним на телефоне. Также мне стали угрожать, что напишут заявление в полицию по надуманной краже. И, когда поняли, что со мной они не договорятся, написали. Якобы, мой сын украл у кого-то три тысячи рублей.

Мать считает, что Лев оказался в такой ситуации далеко не первым. Жертвами кабального труда на базе «Уралочка» и других предприятиях этой семьи могли стать самые незащищенные: несовершеннолетние дети, пенсионеры, люди, имеющие проблемы с законом или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Таких легко оставить без зарплаты.

Копия заявления Ольги Остапенко в прокуратуру.

Копия заявления Ольги Остапенко в прокуратуру.

«ГОТОВА ПРОЙТИ ПОЛИГРАФ»

Ольга уже подала заявление в прокуратуру. Но сейчас она разыскивает других бывших сотрудников базы, чтобы написать коллективное обращение.

— Только так мы сможем выиграть дело. Потому что у владельцев базы еще несколько предприятий в Златоусте, хорошие связи. Заявления, которые на них уже писали раньше другие пострадавшие, никак их не задели. Но мы сейчас не в 90-х живем! Эти люди не имеют права никого унижать! Я пойду до конца! Свою правду я готова хоть на полиграфе подтвердить, — говорит Ольга.

Она просит писать в личные сообщения или на электронную почту ostapenkoon79@mail.ru всех, у кого есть информация по этой ситуации.

Такое сообщение получила Ольга от жителя Челябинска.

Такое сообщение получила Ольга от жителя Челябинска.

Корреспонденты КП-Челябинск хотели предоставить слово директору базы Тамаре Поляковой, чтобы информация была освещена с обеих сторон. Но она не отвечает на телефонные звонки и наши сообщения в соцсетях, хотя они прочитаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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