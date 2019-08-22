«Рабство на Черном море»: подросток из Челябинска сбежал с курорта, где его били и унижали

Провести лето на море, да еще и денег заработать — заманчивое предложение. Ольге Остапенко из города Златоуст Челябинской области начальница предложила пристроить сына-подростка на базу отдыха своей матери. Мол, будет помогать повару на кухне и отдохнет. Работодатель оплачивает дорогу до Краснодарского края, проживание и питание. И 16-летнему Льву идея понравилась.

Мальчишка уже мечтал, куда потратит свою зарплату. Но все вышло не так, как предполагали мама с сыном…

База отдыха, где работал Лев. Фото из личного архива героев материала.

«КОЛОНИЯ» НА КУРОРТЕ

Льва не назовешь примерным мальчиком. Он состоит на учете как косвенно обвиняемый в краже. Друзья вынесли из магазина продукты, не заплатив, и сунули ему рюкзак.

— Заодно и перевоспитаем. У нас там колония строгого режима, — пошутила начальница.

Но, в каждой шутке есть доля правды.

— Ой, так все строго? — забеспокоилась Ольга.

— Все там нормально, просто за сотрудниками хорошо следят. Да и трудиться предполагалось неполный рабочий день (по-другому подросткам нельзя). В остальное время — загорай и купайся.

— Перед отъездом составили договор подряда. Было полное доверие. А дальше как в страшном фильме... Уже в первый день сын позвонил и сказал, что ему придется отработать сутки без отдыха — за сбежавшего охранника. Меня это сразу напрягло, но сын сказал: «Ладно, обещали побольше заплатить», — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ольга Остапенко.

Лев слал маме фото рассветов и закатов. Но только не морских. Фото из личного архива героев материала.

ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ

По словам мамы, Лев трудился на базе «Уралочка» по 12 часов в сутки: каждую ночь охранником, после чего по утрам еще подметал территорию. А когда охранники-сменщики сбегали, он оставался работать практически круглосуточно. Ему давали поспать лишь три — четыре часа после обеда, и снова в ночь. Вот что рассказала Ольга:

— Это настоящее рабство! Мой сын столкнулся с немыслимыми перегрузками и психологическим давлением. При этом его работу не принимали, находя разные нелепые причины. Я позвонила сыну: «Неужели ты не можешь хотя бы день там продержаться, не накосячив?» Он ответил: «Мама, это невозможно. Если не к чему придраться, мне просто говорят: ты слишком медленно работаешь, не заплатим за это».

Лев сбежал с такой работы, как и несколько человек до него. Фото из личного архива героев материала.

— Сотрудница базы била Льва по лицу за то, что он, по ее мнению, слишком медленно работает. А ее муж пинал моего сына. При этом угрожали физической расправой за непослушание или жалобы. Также в случае чего обещали упрятать в тюрьму: мол, «найдем причину».

Так прошло две недели. По счастливой случайности наш родственник был проездом в Краснодарском крае, и с его помощью нам удалось забрать сына домой. Тут же работодатель начал названивать мне и обвинять сына в пьянстве на рабочем месте. Это ложь! Я каждый день созванивалась со Львом. А когда он работал по ночам, вообще почти не спала — висела с ним на телефоне. Также мне стали угрожать, что напишут заявление в полицию по надуманной краже. И, когда поняли, что со мной они не договорятся, написали. Якобы, мой сын украл у кого-то три тысячи рублей.

Мать считает, что Лев оказался в такой ситуации далеко не первым. Жертвами кабального труда на базе «Уралочка» и других предприятиях этой семьи могли стать самые незащищенные: несовершеннолетние дети, пенсионеры, люди, имеющие проблемы с законом или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Таких легко оставить без зарплаты.

Копия заявления Ольги Остапенко в прокуратуру.

«ГОТОВА ПРОЙТИ ПОЛИГРАФ»

Ольга уже подала заявление в прокуратуру. Но сейчас она разыскивает других бывших сотрудников базы, чтобы написать коллективное обращение.

— Только так мы сможем выиграть дело. Потому что у владельцев базы еще несколько предприятий в Златоусте, хорошие связи. Заявления, которые на них уже писали раньше другие пострадавшие, никак их не задели. Но мы сейчас не в 90-х живем! Эти люди не имеют права никого унижать! Я пойду до конца! Свою правду я готова хоть на полиграфе подтвердить, — говорит Ольга.

Она просит писать в личные сообщения или на электронную почту ostapenkoon79@mail.ru всех, у кого есть информация по этой ситуации.

Такое сообщение получила Ольга от жителя Челябинска.

Корреспонденты КП-Челябинск хотели предоставить слово директору базы Тамаре Поляковой, чтобы информация была освещена с обеих сторон. Но она не отвечает на телефонные звонки и наши сообщения в соцсетях, хотя они прочитаны.

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