2019-08-22T16:09:43+03:00
Общество

«Ходил дома голым и смотрел порно»: у женщин входит в моду обвинять экс-мужей в педофилии

Зачем они идут на такой отчаянный шаг (комментарий психолога и юриста)
Лидия ПЕСКОВА
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После ложных обвинений можно попасть на скамью подсудимых...После ложных обвинений можно попасть на скамью подсудимых...
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Сергей и Юля (имена изменены) прожили в браке шесть лет. И буквально съели пуд соли. Что ни день, то в семье случались скандалы.

Из декрета женщина так и не вышла, осталась домохозяйкой. Но заботиться о ребенке и доме как-то не торопилась. Юлю влекли тусовки и алкоголь. Она сбрасывала ребенка на бабушку и уходила на вечеринки. А вернуться могла через несколько дней.

— Надоело! Достало! Стыдно перед соседями! — стучал Сергей кулаком по кухонному столу.

А однажды без криков сел на табуретку и произнес: давай разводиться.

Женщина побелела:

— Если бросишь меня, пожалеешь...

Мужчину это не испугало. Он ушел из семьи.

Юля слово сдержала. Написала в полицию, что супруг смотрел порно и ходил по дому голым при ней и ребенке. Научила маленькую дочурку повторять несколько фраз о том, что якобы папа делал ей больно и т.п.

Три месяца Сергей жил на успокоительном. Но доследственная проверка, беседы ребенка с психологом и судебные экспертизы результата не дали. И отец был полностью оправдан. А вот нерадивую мать, которая и раньше часто забывала об интересах ребенка, ограничили в родительских правах. Ребенка оставили с папой.

— Подобные обвинения сейчас встречаются все чаще. Ощущение, что они входят в моду. Когда женщина понимает, что может потерять семью или потерять при разводе ребенка, она готова обвинить бывшего мужа в педофилии, — рассказывает КП-Челябинск юрист Александр Щербинин.

Самое страшное, что такое поведение женщины зачастую остается безнаказанным. Конечно, мужчина может пойти в ответное наступление:

— написать заявление в полицию на ложный донос;

— написать заявление в полицию о распространении клеветы;

— подать иск в суд защите своей репутации.

Но работает это плохо, так как женщина всегда может пойти на попятную, заявив, что ей «показалось». Если в семье сложилась подобная ситуация, все силы бывшего супруга должны быть брошены на защиту своего имени.

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Но в обмен на повышенные алименты готовы забыть все «страшные» грехи (подробнее).

НА ЗАМЕТКУ

Как мужчинам защищаться от подобных обвинений

— Обычно иску предшествуют угрозы: женщина пытается шантажировать супруга. Постарайтесь уже на данном этапе записать эти угрозы на видео или на диктофон, — советует Александр Щербинин. — Также старайтесь вести себя сдержанно в обычной жизни и не допускать двусмысленных ситуаций. Иногда «доказательством» педофилии становятся кадры из семейных архивов, где муж снят с неудачного ракурса, например, при совместном принятии ванны с ребенком.

БДИ!

Компромат можно собрать почти на каждого

— У настоящих педофилов есть серьезные психологические отклонения. Их можно вычислить по ряду специфических признаков. Но собрать компромат при желании можно на почти на любого мужчину. Особенно если в браке мужчина и женщина много лет, — говорит семейных психолог, сексолог Андрей Иванов. — Когда остывает к своей супруге, то начинает требовать от нее в постели разного рода игр. Или — извращений. Женщине остается заснять их, и потом можно шантажировать мужа. Собственно, такие случаи уже известным любителям телевизионных программ. Там подобные сюжеты на тему семейного шантажа выходили уже не раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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