«Вода чистейшая»: как Челябинск выглядит со стороны реки Миасс

Челябинцы, во время моего хождения по водам славной реки Миасс, мне было два откровения. Миасс — чистая река. Когда ворошишь веслом гладь, отчетливо видно — вода прозрачная. И это несмотря на бутылки, мусорные пакеты и даже тележки из супермаркета, которые нехорошие люди скидывают в воду.

Второе: утонуть в Миассе очень сложно. Не то чтобы этот факт был принципиально важным. Просто когда смотришь на реку с высоты моста, кажется, что за темными водами скрыта бездонная пучина. На деле все не так страшно. Например, в районе Университетской набережной возле плотины Коммунар глубина по колено. У Торгового центра глубже — до полутора метров.

На борт каяка корреспондента КП-Челябинск взял Юрий Важенин. Пару лет назад он прославился в интернете как «призрачный каякер». Он топит за развитие гребли. Причем не только в виде экстремального спорта со сплавами по горным рекам. Мирная альтернатива ему — экскурсии по Миассу. Управлять каяком не сильно сложнее, чем обычной деревянной лодкой на базе отдыха. Зато можно увидеть город с необычного ракурса.

Стартуем в районе поселка Мелькомбинат на Северо-Западе.Фото: Андрей АБРАМОВ

Проплываем под мостом, что ведет к «Роднику».Фото: Андрей АБРАМОВ

Пока смотреть особо нечего. Пытаемся разобраться с управлением каяком и попутно делать фото.Фото: Андрей АБРАМОВ

Странные коряги из воды.Фото: Андрей АБРАМОВ

С нами плывет Кирилл Зайцев. Он ратует за развитие сапбордов. Это доска, на которой он сейчас стоит.Фото: Андрей АБРАМОВ

Прям открытка с советских времен! Только зарослей тогда было меньше...Фото: Андрей АБРАМОВ

Странные поздравления.Фото: Андрей АБРАМОВ

Несмотря на заросли, вода чистая. Посмотрите, какая прозрачная!Фото: Андрей АБРАМОВ

Кто-то выкинул в реку тележку.Фото: Андрей АБРАМОВ

Справа — элитные новостройки по Труда.Фото: Андрей АБРАМОВ

Посмотрите, какая густая растительность вдоль берега! Редкость для современного Челябинска.Фото: Андрей АБРАМОВ

Это коллектор ливневки. Вода с половины Северо-Запада стекает сюда.Фото: Андрей АБРАМОВ

Видите поваленные деревья в воде? Это зачатки бобриной плотины. Правда, грызуны достраивать ее почему-то не стали. Наверное, не получили согласование в администрации.Фото: Андрей АБРАМОВ

Речные тропинки.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вот такая рыбацкая хижина на берегу. Здесь тихо и уединенно. Хотя в 300 метрах носятся авто.Фото: Андрей АБРАМОВ

Это коллектор ливневки. Вода с половины Северо-Запада стекает сюда.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вид на колесо обозрения у «Юности».Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск строится.Фото: Андрей АБРАМОВ

За берегами никто не ухаживает.Фото: Андрей АБРАМОВ

Почти доплыли до Торгового центра. Этот коллектор на самом деле настоящая река. В советские годы ее засыпали и пустили под землей. Чтоб не размывала грунт.Фото: Андрей АБРАМОВ

Реку чистят.Фото: Андрей АБРАМОВ

Художества под мостами.Фото: Андрей АБРАМОВ

Через полтора часа плавания, жутко затекли ноги и устала спина. Но тут проблема, скорее, в росте гребца. Двухметровому неуютно.Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом месте глубина около полутора метров.Фото: Андрей АБРАМОВ

Сначала гребешь бодро. Но затем силы тают, ложку постоянно разворачивает.Фото: Андрей АБРАМОВ

Юрий в гидрокостюме полез в фонтан. Костюм позволяет выйти сухим из воды.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Миассе водятся раки и очень много рыбы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Кирпичная кладка исторической набережной.Фото: Андрей АБРАМОВ

Масштабный конгресс-холл, которому так и не суждено достроиться...Фото: Андрей АБРАМОВ

Приближаемся к финишу.Фото: Андрей АБРАМОВ

Финиш! Ноги гудят, флешка забюита фото — отличное путешествие. Заняло чуть более двух часов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Цена: 1 600 руб. на одноместной лодке и 1 250 руб. на двухместной с человека.

Остальную информацию можно найти на uralkayak.ru.

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