В Зауралье возле детского сада отпевают покойных

В поселке Вороновка Курганской области разгорается скандал по поводу строительства храма в честь иконы Божией Матери «Державная». Новую церковь хотят возвести напротив детского сада по улице Гагарина, 140.

Пока идет строительство, на месте будущего храма установили временный вагончик с куполом. По всему району расклеили объявления об оказании услуг отпевания, а к забору детского сада подвезли гробы.

Об этом в социальных сетях рассказывают родители воспитанников детсада «Филиппок».

— Мы наблюдали ужасную картину, возвращаясь с ребенком из детского сада. К вагончику на прицепах подвезли гробы. Все это видели дети, гуляющие на участках, — пишет в группе во «ВКонтакте» «Курган» Елена Евгеньевна.

По словам автора поста прихожане сломали забор и теперь постоянно ходят к площадке, где строится храм, через территорию детского сада. Также родители опасаются, что колокольный звон будет мешать их детям во время сна и отдыха.

Местные жители и сотрудники детсада уже написали жалобу губернатору Курганской области и в департамент образования и науки. В своем письме они ссылаются на санитарные нормы и правила, согласно которым запрещено проводить обряды отпевания рядом с образовательным учреждением.

Судя по тексту ответа от властей, опубликованного в этом же посте, строительство храма ведется по закону в соответствии с требованием нормативных документов.

В пресс-службе Курганской епархии ситуацию пока не комментируют.

Пользователи социальных сетей поделились на два лагеря. Одни поддержали автора поста.

— Пусть отпевают подальше от детского сада, да и вообще от жилых домов. Мне бы вот не хотелось каждый день видеть мертвецов в окно своего дома, — пишет Сергей Жданов.

Другие осудили, мол, пока мы против своей веры и культуры, в России не будет ничего хорошего.

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