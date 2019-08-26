2019-08-26T10:37:33+03:00
Общество

«Врачи не делали ничего»: больница заплатит два миллиона за смерть ребенка в Челябинской области

Двухлетняя девочка задохнулась от копоти в легких
Ирина ГОЛЛАЙ
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Погибшая девочка Лиана и ее мама.Погибшая девочка Лиана и ее мама.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Жизнь семьи Квеквескири из Челябинской области перевернулась четыре года назад. Отец семейства Вианор в то утро ушел на работу. Жена Ирина копалась в хлеву. Вдруг увидела дым — полыхал дом семьи. Замкнула проводка. В комнатах спали два малыша. Ирина бросилась к детям.

— Двери были в огне. Тогда я выбила окно, — рассказывает Ирина. — Сначала вытащила Давида, которому тогда было три года. А Лиану, которой исполнилось два, уже искала на ощупь. Когда выбралась с дочкой на улицу, она уже не дышала.

К приезду скорой Ирина привела дочку в чувство. Казалось, самое страшное позади. Но это было лишь начало.

«ОСОБОЙ ПОМОЩИ НЕ БЫЛО»

В Миньяре, где жили тогда Квеквескири, больницы нет. Пострадавших детей отправили в соседнюю Ашу. Давида медики отпустили домой, а Лиану с Ириной оставили в стационаре.

— Особой помощи не было. Из ноги текла кровь — ей я выбивала окно. На лице и руке у дочки вздулись волдыри. Но перевязывать нас не стали. Можно сказать, что врачи вообще не подходили к нам. Дочь угасала, начала бредить, — вспоминает Ирина.

Поняв, что помощи тут не получишь, супруги решили везти дочь в Уфу — в Республиканский ожоговый центр. Сначала медики согласились и пообещали выделить скорую. Но потом в Башкирии отказались принимать пациентку. Обещали консультировать дистанционно. Тогда семья на своей машине привезла Лиану в соседнюю республику. Врачи сдались и приняли девочку.

— Здесь мы узнали, что потеряли драгоценное время. Еще в Аше нам должны были прочистить легкие от копоти. А теперь надежды мало, — вспоминает Ирина. — Мы надеялись, что Лиана поправится. А через пять дней она умерла.

За халатность медиков больница заплатит по миллиону каждому из родителей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За халатность медиков больница заплатит по миллиону каждому из родителей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МЕДИКОВ НЕ НАКАЖУТ, ТОЛЬКО БОЛЬНИЦУ

Убитые горем родители сразу решили наказать докторов из Аши по закону. На медиков завели уголовное дело по статье «Причинение смерти о неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но процесс шел слишком долго. Долго делались экспертизы. Все они показали, что ошибки помощи были. Но привлечь к ответственности докторов так и не удалось — истек срок давности дела.

Но семье удалось взыскать с больницы два миллиона и сто тысяч рублей. В такую сумму суд оценил компенсацию морального вреда родственникам погибшей.

СЕМЬ ЭКСПЕРТИЗ, ДЕСЯТКИ НАРУШЕНИЙ

Родители погибшей крохи добились проведения экспертиз. Они показали, что медики из Аши допустили в работе более двух десятков нарушений. Например, малышку не поместили в реанимацию, о чем упорно просили родители. Лиану не подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, не провели инфузионную терапию (в организм вводят специальную жидкость, которая компенсирует потеряю жизненно важных веществ — прим.ред.) и не ввели кортикостероиды — гормоны, которые подавляют воспаление тканей. Другими словами, доктора не делали ничего. В итоге кроха скончалась от отека легких.

Защищаясь, медики приводили в суде ужасающие по сути доводы. К примеру, чтобы обследовать девочку, в больнице не было лор-врача и бронхоскопа. Лиане сделали только обычный рентген. Но почему тогда медики вовремя не отправили кроху в другую больницу?

Увы, никто не вернет эту милую девочку. В семье помнят Лиану и растят еще двух малышей. Пока шли судебные разбирательства, у Давида родился еще один братик, а чуть позже — сестренка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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