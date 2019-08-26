2019-08-26T13:55:14+03:00
Общество

Каждый день долг растет на 30 тысяч: жительница Челябинска родила на отдыхе в Турции

Теперь семья должна крупную сумму за выхаживание малыша
Ирина ГОЛЛАЙ
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Малыш еще очень слаб, его держат в кювезе.Малыш еще очень слаб, его держат в кювезе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В солнечной Турции Наталья и Дмитрий Михаловы отдыхали не раз. Вот и нынешним летом решили не пропускать отпуск. В октябре пара ждала появления первенца. И супруги хотели расслабиться напоследок.

— Сдали анализы в консультации. Гинеколог сказала: причин не ехать не вижу, у вас все хорошо. Пусть супруга подышит там свежим воздухом, наесться фруктов, — вспоминает Дмитрий Михайлов.

И семья улетела в Аланью.

ЧУТЬ БОЛЬШЕ КИЛОГРАММА ВЕСА

В Турции супруги выбрали самый спокойный отдых: ресторан, море, номер с кондиционером. Никаких экскурсий и дискотек. На четвертую ночь (18 августа) у Натальи отошли воды.

— Все случилось внезапно. Еще вечером не было даже намека, никаких признаков. Мы собирались рожать в срок и сами, — рассказывает супруг.

Как и водится в таких случаях, вызвала скорую. Но врачи не приехали и через час. Тогда супруги взяли в такси и поехали в государственную больницу Аланьи.

Наталье сделали УЗИ, которое подтвердило отхождение вод, и посоветовали немедленно отправляться в Анталию, где могут сделать кесарево сечение. Так как свободных карет скорой помощи в клинике не оказалось, еще 140 километров пути супруги снова проделали на такси.

— В Анталии нам долго искали клинику, где могут выходить недоношенного малыша. Но никто не соглашался. Наконец, к вечеру жену прооперировали в государственной больнице Актениз. Сынок родился на 28 неделе беременности очень маленьким: рост 37 см, вес 1270 граммов. Его сразу отправили в реанимацию, — говорит Дмитрий.

Дмитрий вернулся в Челябинск, чтобы устроить перелете малыша и мамы на родину.

Дмитрий вернулся в Челябинск, чтобы устроить перелете малыша и мамы на родину.

ЖЕНА НОСИТ СЫНУ МОЛОКО

Наталью выписали спустя несколько дней, а малыш все еще остается под наблюдением медиков и помаленьку набирается сил. Врачи уже отключили аппарат искусственной вентиляции легких, который дышал за мальчика в первые дни. Но ребенок все еще в реанимации. Кормить его приходиться через зонд.

Русская община в Турции сняла для женщины квартиру неподалеку от больницы. Сама она отошла от операции. И каждые три часа, за исключением выходных, приносит в клинику свежее молоко.

На этой неделе должны выдать справку о родах, с которой в российском консульстве можно оформить свидетельство о рождении малыша. Авиабилет до Челябинска женщине уже поменяли на более позднюю дату.

«ПРОСИТЬ ПОМОЩИ СТЫДНО»

Дмитрий уже вернулся в Челябинск, чтобы вести переговоры о перелете малыша и мамы в Россию.

— Вопрос отправки спецборта в Турцию решает федеральный минздрав. Наши специалисты сообщили московским коллегам о сложившейся ситуации. Мы также связались с консульством, чтобы узнать, в какой больнице находится мальчик и в каком он состоянии, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Эвакуацию малыша может оплатить государство. Но расходы на клинику лягут на плечи отца, рядового менеджера из Челябинска. Медицинская страховка у супругов была стандартной, расходы на роды и тому подобное она не покрывает.

— За кесарево сечение я уже заплатил 30 тысяч рублей. Заплатить за лечение сына пока нет денег. Один день в клинике обходится в 30 тысяч рублей. Я уже должен около 300 тысяч. Турецкие медики говорят, что малыш должен находиться в больнице четыре недели, а потом две недели проходить реабилитацию с мамой. Надеюсь, что их отпустят в Россию раньше, — говорит Дмитрий.

Чтобы «выкупить» сына, мужчина хочет оформить кредит. Но чуть позже, когда прояснится итоговая сумма.

— Просить помощи стыдно, — признался Дмитрий нашему журналисту.

Но мы все-таки уговорили его сообщить нам номер банковской карты. Уверены, что ему можно помочь всем миром.

Карта Сбербанка 4817 7600 3391 4486. Получатель: Дмитрий Викторович М.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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