Жительница Челябинска неожиданно родила на курорте в Турции
Наталья Михайлова из Челябинска полетели с мужем в отпуск в Турцию. Женщина была на седьмом месяце беременности. Но дети, как известно, не спрашивают, когда им появляться. Малыш попросился на свет досрочно.
Сейчас мать с ребенком лежат в больнице Аланьи. Пришлось делать кесарево сечение.
— Мы в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок, чтобы оценить его состояние и определить тактику, — сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU