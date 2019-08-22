2019-08-22T15:49:44+03:00
Общество

Жительница Челябинска неожиданно родила на курорте в Турции

До родов ей оставалось два месяца, но ребенок попросился на свет
Андрей АБРАМОВ
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Челябинке сделали кесарево сечение на отдыхе в Турции.Челябинке сделали кесарево сечение на отдыхе в Турции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Наталья Михайлова из Челябинска полетели с мужем в отпуск в Турцию. Женщина была на седьмом месяце беременности. Но дети, как известно, не спрашивают, когда им появляться. Малыш попросился на свет досрочно.

Сейчас мать с ребенком лежат в больнице Аланьи. Пришлось делать кесарево сечение.

— Мы в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок, чтобы оценить его состояние и определить тактику, — сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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