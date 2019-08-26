Жители Кургана насчитали около 30 ошибок на предвыборной листовке кандидата в депутаты
В интернете появились фотографии предвыборных листовок кандидата в депутаты Дениса Важенина, который баллотируется в городскую думу Кургана. Текст там не так уж и много, но ошибки в нем — на каждом шагу.
Вот наиболее заметные из них:
1. ПрЕтензия пишется с буквой «е» в первом слоге, а не «и». .
2. МОнополия — везде «о». Приставка «моно» означает — «один». Как тут можно было написать «А»?
3. АгенТство — распространенная ошибка — пропущена буква «т».
4. Культурно-массовый — сложное имя прилагательное из двух основ — пишется через дефис.
5. Оперуполномоченный — пробел не нужен.
На второй стороне агитки тоже полно ошибок.
Первым безграмотные листовки опубликовал на своей странице в соцсети известный курганский блогер Илья Винштейн. Курганцы насчитали в них 30 ошибок:
— Орфография ниже плинтуса. Вагон стилистических и грамматических ошибок насчитала, не говоря уже о точках и пробелах, — оставила комментарий жительница Кургана Татьяна Никитина.
Пользователи социальных сетей посоветовали кандидату в депутаты не расклеивать свои листовки, чтобы не позорится. Дескать, с такими агитками вряд ли получиться убедить избирателей, что вы лучше соперников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU