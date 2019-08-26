2019-08-26T15:27:57+03:00
Общество

Жители Кургана насчитали около 30 ошибок на предвыборной листовке кандидата в депутаты

Текст агитки небольшой, но буквально пестрит опечатками
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Курганцы выложили агитку в сети и подчеркнули ошибки.Курганцы выложили агитку в сети и подчеркнули ошибки.
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В интернете появились фотографии предвыборных листовок кандидата в депутаты Дениса Важенина, который баллотируется в городскую думу Кургана. Текст там не так уж и много, но ошибки в нем — на каждом шагу.

Вот наиболее заметные из них:

1. ПрЕтензия пишется с буквой «е» в первом слоге, а не «и». .

2. МОнополия — везде «о». Приставка «моно» означает — «один». Как тут можно было написать «А»?

3. АгенТство — распространенная ошибка — пропущена буква «т».

4. Культурно-массовый — сложное имя прилагательное из двух основ — пишется через дефис.

5. Оперуполномоченный — пробел не нужен.

На второй стороне агитки тоже полно ошибок.

На второй стороне агитки тоже полно ошибок.

Первым безграмотные листовки опубликовал на своей странице в соцсети известный курганский блогер Илья Винштейн. Курганцы насчитали в них 30 ошибок:

— Орфография ниже плинтуса. Вагон стилистических и грамматических ошибок насчитала, не говоря уже о точках и пробелах, — оставила комментарий жительница Кургана Татьяна Никитина.

Пользователи социальных сетей посоветовали кандидату в депутаты не расклеивать свои листовки, чтобы не позорится. Дескать, с такими агитками вряд ли получиться убедить избирателей, что вы лучше соперников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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