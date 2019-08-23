2019-08-26T17:09:37+03:00
Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал в Снежинске и Озерске

Важно открыть для решения проблем закрытые города Южного Урала
Людмила СТЕПАШКИНА
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Алексей Текслер на станции юннатов в Озерске. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер на станции юннатов в Озерске. Фото: gubernator74.ru
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Тихие, почти курортные городки. Кристально-свежий воздух, пропитанный запахов хвои, тихие улочки, редкие пешеходов. Обилию зелени позавидует и столица. И не скажешь, что здесь рождается оборонная мощь России.

Для экономики нашей области и безопасности России Снежинск и Озерск имеют стратегическое значение. В Снежинске расположен федеральный ядерный центр. ПО «Маяк», градообразующее предприятие Озерска, — один из ведущих российских центров по переработке радиоактивных материалов.

Города молодые, растущие. В них с рабочим визитом отправился руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

ПУНКТ 1. Снежинск. Медицина

Медсанчасть Снежинска обслуживает более 50 тыс горожан. Учреждение принадлежит федеральному медико-биологическому агентству. Проект «Бережливая поликлиника», призванный уважительно относиться к личному времени пациентов, эффективно распределять их потоки, работает здесь два года.

— На какой день я могу взять талончик к врачу? — интересуется Алексей Текслер в регистратуре детской поликлиники.

— На сегодня есть, можете прийти завтра, — отвечает, чуть робея, сотрудница регистратуры.

— Как можно записаться?

— Обратиться лично, позвонить в call-центр, оформить талон в Интернете, — перечисляет она.

Хирургическому отделению больницы нужна помощь — административная. Оборудование постоянно приходится чинить. Лифты нужно менять. Не хватает врачей: онколога, офтальмолога, педиатров.

Схема финансирования больницы федерального подчинения не предполагает регионального участия. Но Алексей Текслер намерен вести переговоры на высшем уровне:

— Мы активно вместе с Росатомом и Федеральным медико-биологическим агентством обсуждаем возможности совместного решения проблем, которые сегодня стоят в медицине в ЗАТО — Снежинске, Озерске, Трехгорном. В ближайшие дни будет встреча на правительственном уровне, чтобы их обсудить и решить. В том числе о внесении изменений в законодательство, — сказал глава региона.

ПУНКТ 2. Снежинск. Стадион

Стадион им. Гагарина- главный спортомплекс. Сйчас здесь идет ремонт арены: тяжелые катки трамбуют нижний слой покрытия. Ремонт финансируется из областного и городского бюджета и за счет градообразующего предприятия — федерального ядерного центра им. Забабахина.

— А трибуны ремонтировать будете? — спрашивает Алексей Текслер у подрядчика.

— Сейчас мы работаем над проектом ремонта трибун, навесов и помещений внутри — там размещаются раздевалки, — говорит представитель предприятия.

— Мы, в первую очередь, создаем условия для спортсменов. Но и о зрителях забывать нельзя. Подготовьте предложения по ремонту трибун. Если делать объект, то в комплексе, на высоком уровне, а не наполовину, — говорит Текслер.

Подрядчик обещает сдать объект в срок, в сентябре.

Пункт 3. Снежинск. Встреча с жителями

— Город — один из самых молодых, красивых и современных. Развитие Снежинска напрямую связано с градообразующим предприятием. Но, как и везде у нас есть проблемы: здравоохранение и дороги. Очень внимательно я этими вопросами занимаюсь. В правительстве РФ запланирована встреча в ближайшее время с отвечающими за работу медучреждений в ЗАТО. Нужно давать возможность комбинату, городу и области помогать и решать насущные проблемы, которые сейчас, к сожалению, решаются достаточно сложно, — сказал Алексей Текслер, обращаясь к снежинцам.

Неприятным сюрпризом для главы региона стал факт, что изначально в областном бюджете-2019 на ремонт дорог в Снежинске было не заложено ни рубля. Потому в ЗАТО было направлено 30 млн руб — немного, но относительно нуля — это движение вперед.

Еще одна тема: капремонты многоквартирных домов. Город закрытый, попасть в него можно по спецпропуску. Часто организация, выигравшая конкурс, не может приступить к работе.

— Нужно развивать базу организаций по ремонту в закрытых городах. Управляющие организации городов могут развивать направление капремонтов и выигрывать конкурсы, — говорит Алексей Текслер.

— Радует, что глава региона погрузился в местные проблемы, что будет решать вопросы на федеральном уровне, — говорит участница встречи, жительница Снежинска Евгения Кочетова.

Пункт 4. Каслинское шоссе.

Это был незапланированный пункт в рабочей поездке Текслера. По пути в Озерск он побывал на ремонтируемом Каслинском шоссе, на состояние которого получал много жалоб.

Было решено ремонтировать важную артерию. Цена вопроса — более 100 млн руб.

Уже отремонтирован участок дороги — от Каслей до границы Озерска. В сентябре откроются обновленные оставшиеся километры.

Пункт 5. Озерск. Пони, верблюд, кегуру

Есть в Озерске удивительный уголок — Станцию юных натуралистов. Кажется, все нынешние взрослые когда-то были юннатами, ведь Станция работает с начала 50-х годов. В том числе, и нынешний глава города Евгений Щербаков. Потому всем миром — и администрация города, и ПО «Маяк», и множество неравнодушных озерчан — помогают юннатам: материально, кормами для животных. На пасторальных лужайках пасутся пони, лошади, верблюдица. В вольерах обитает множество певчих птиц. А какие огромные лимоны вызревают в оранжерее!

— У нас занимается 1200 детей — от пятилетних малышей до выпускников школ. Много ребят с трудной судьбой, из неблагополучных семей. Здесь они оттаивают сердцем и уже не покидают нас, — говорит руководитель Станции юннатов Наталья Косажевская.

Была у ребятишек мечта пополнить список питомцев кенгуру. Мечтой дети поделились с Алексеем Текслером — в его аккаунтах в соцсетях. Глава региона обратился с руководству ПО «Маяк» с предложением сделать ребячью мечту былью. На предприятии согласились, и вот у юннатов поселился пятимесячный самец древесного кенгуру. Прибыл он из зоопарка Екатеринбурга. «Маяк» построит для кенгуреныша просторный вольер.

Дружба детей и животных – уникальный опыт Озерска. Фото: gubernator74.ru

Дружба детей и животных – уникальный опыт Озерска. Фото: gubernator74.ru

Побывал Алексей Текслер во Дворце творчества детей и молодежи. Зданию нужен ремонт: крыша протекает, на стенах появилась плесень. Текслер поручил проработать вопрос с финансированием и выделить необходимые деньги на ремонт, чтобы до зимы провести работы.

Итогом визита стало общение главы региона с жителями Озерска и вручение «синей папки» главе округа Евгению Щербакову с обращениями горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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