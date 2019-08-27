В Челябинске женщина в платье невесты спрыгнула со скалы
В распоряжении КП-Челябинск оказалось захватывающее видео: девушка в белоснежном наряде… летит со скалы! Народ ликует: кричит и хлопает в ладоши. Невеста цела…
Собственно, невестой она была ровно год назад. И по случаю этой даты решила: чего пропадать свадебному платью, надо его «обновить». Эту новость мы узнали от нашего читателя, который запечатлел данное событие на камеру, а после сфотографировал виновницу торжества.
Невеста прыгнула с тарзанки.
К сожалению, он не узнал ни историю их знакомства, ни как их зовут. Но вот что рассказал:
— События происходили в прошлую субботу, 17 августа. Место — Большие Айские притесы. Я увидел вдалеке, как девушка в белом наряде готовится к прыжку со скалы. Но сначала со скалы прыгнул мужчина, это был ее супруг. А затем уже полетела вниз его жена. Правда, она долго собиралась с силами. Наверное, думала, надо ли делать этот экстремальный шаг, готова ли она прыгнуть.
Видео занимает 38 секунд. Девушка прыгает на 16 секунде. При этом снизу ей кричат зрители:
— Давай! Прыгай! Толкай!
А другие дружно скандируют:
— Мо-ло-дец!
И вот невеста летит вниз. Сначала вертикально, затем трос натягивается, и ее белое платье расправляется на ветру и становится похоже на большой белый бутон. Девушка маятником колышется над бездной.
— Ха-ха! Обалдеть, — слышны комментарии людей, наблюдающих за прыжком снизу.
ДОСЬЕ «КП»
Большие притесы
Это визитная карточка реки Ай и одна из самых популярных достопримечательностей Южного Урала. Они впечатляют своими масштабами и сказочной красотой. Скала протяженностью почти километр изогнулась дугой по левому берегу реки. Высота достигает 100-120 метров. Это самые высокие скалы на реке Ай. Большие Притесы совершенно отвесны. Лишь в одном месте и то не без труда можно подняться наверх.
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