Алексей Текслер в Златоусте предложил референдум по судьбе мэра Вячеслава Жилина

Алексей Текслер в Златоусте 26 августа встретился с местными жителями. Атмосфера в зале городской администрации напоминала рассерженный улей. Десятки голосов скандировали «Уходи! Уходи!», требуя от главы города Вячеслава Жилина сложить полномочия.

Взволнованные люди кричали в микрофон про разваливающееся жилищно-коммунальное хозяйство, убитые дороги, отсутствие врачей и общее настроение безнадеги. Кажется, типовые для Южного Урала проблемы. Но в Златоусте они возведены в превосходную степень. И виной своих бед златоустовцы считают мэра Вячеслава Жилина.

Жилин и Текслер несколько часов общались с жителями.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ГОРОД В РУИНАХ

— Знаете, как его в народе зовут? «Слава — десять процентов», — говорит житель Златоуста, предприниматель Сергей.

Бизнесмен рассказал, что Златоуст три года не участвует в программе газификации.

— Жители близлежащих поселков Закаменка, Уржумка, Чапаево, Балашиха десятилетиями мечтают о газе, отапливая дома дровами и углем. У нас есть свое сильное предприятие, занимающееся газификацией — «Златоустгазстрой». Ребята работают по всему Уралу. Но только не в родном городе. Потому что подконтрольные структуры требуют мзду. На встрече в администрации Златоуста директор предприятия Гамалетдин Агзамов так и сказал: «Пока он [Жилин] у власти, газа в городе не будет!». Мой поселок — это улица в 17 домов. За проведение газопровода в 1,5 км власти города с нас требуют 7,5 млн рублей. Немыслимые деньги для города, где средняя зарплата — 15 тыс руб.

Жители Златоуста жалуются на низкие темпы газификации.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Горожанин уверен, что все благоустройство и развитие Златоуста при Жилине сводится к отвратительному по качеству асфальтированию. Осенью асфальт стелят, а весной он превращается в песок.

— Неравнодушные предприниматели, еще оставшиеся в городе, пытаются навести порядок за свой счет. Вы стадион имени Ишмуратовой видели? Заложили еще при губернаторе Сумине. Сейчас это гнилой недострой-развалюха. Все, кто может, уезжают из города. Особенно молодежь, семьи с детьми. А как растить ребенка, если не хватает врачей, полностью развалена детская стоматологическая служба? Есть частные клиники, которые можно было бы ввести в систему ФОМС, оплачивая их услуги из областного бюджета. Но мэрии этого не нужно.

Внутри разваливающегося недостроя - биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой.

— Мой сын ходит в детский сад. Недавно родителей собрали в группе: «Нам нужна новая детская мебель, требуется заменить окна, мы долго не делали ремонта. В других группах родители уже сдали деньги». Но ведь есть областная программа по замене окон в садиках и школах. Почему администрация города в ней не участвует?

В ЧЕСТНОСТЬ НЕ ВЕРЯТ

Во время поездки в Златоуст глава региона Алексей Текслер предложил дать оценку работе Вячеслава Жилина и провести в Единый день голосования, 8 сентября, опрос — нужен ли Вячеслав Жилин городу на посту главы.

— Горожане считают, возможны фальсификации. Будет не трудно отпечатать тираж бланков опроса и заполнить их заранее. Город остановился в своем развитии. Ничего хорошего мы не ждем, пока здесь не сменится власть.

Златоуст только в правильном ракурсе выглядит симпатично.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

КСТАТИ

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы предлагает провести опрос на избирательных участках в Златоусте 8 сентября.

— Златоуст, действительно, давняя горячая точка на социальной карте нашей области. Уже многие годы этот город живет в условиях, когда много не умеющих договариваться и находить компромиссы групп интересов дестабилизируют ситуацию, а руководство города не может управлять их отношениями, — говорит руководитель Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. — Социологические службы регулярно фиксируют в городе высокий уровень недовольства, социальной напряженности. И ответственность за это население возлагает на главу города.

Эксперты подсчитали, что в Златоусте работает 81 участковая избирательная комиссия. Интервьюеры РАНХиГС могут работать на участках. Их можно будет узнать по знакам отличия.

— Наша задача и интерес — сугубо исследовательский и его цель — получить надежную информацию для понимания и оценки ситуации в Златоусте. Мы готовы в ближайшее время обратиться в избирком Челябинской области для того, чтобы обсудить все детали, — говорит Зырянов.

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