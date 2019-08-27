2019-08-27T17:00:59+03:00
Происшествия

Котлеты с костью, булка с камнем: спортсмены отравились в детском санатории в Челябинской области

Тренер была вынуждена сбежать с воспитанниками из здравницы (фото)
Алексей МИКУШИН
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Фото с тараканом на память.Фото с тараканом на память.
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— Дети три дня и три ночи чувствовали себя просто ужасно. Две трети команды, извините за выражение, не выходили из туалета. У нескольких человек поднялась температура. О каких тренировках может идти речь. Выжить бы…

Так начала свое повествование о пребывании в профилактории «Металлург» в городе Златоуст тренер-преподаватель из Екатеринбурга Светлана Фомина. В санаторий она привезла 18 юных лыжников и ориентировщиков.

— Мы вызвали «скорую помощь». Но нам сказали, что на наш адрес неотложку имеет право вызывать только медсестра самого профилактория. Руководство «Металлурга» приказало медсестре, чтобы сама лечила детей. Из 18 воспитанников страдали 11 человек.

Из котлеты выпала кость.

Из котлеты выпала кость.

МОЖЕТ, ЭТО ПОЛЕЗНО?

Наставник сделала фотографии из столовой, взяла справку с печатью из медпункта, отсканировала претензии родителей, которые они направили в Роспотребнадзор и прокуратуру. Светлана говорит, что «травануться» в этой здравнице они могли.

— Приборы кладут прямо на стол, салат в одной большой тарелке без ложки для раскладки. Соль и сахар не в солонках, а в блюдах или одноразовых стаканах. На полу постоянно что-то разлито. Все валяется. Сотрудники даже не удосуживаются прибраться после ужина…

Грязный пол в коридорах и в столовой.

Грязный пол в коридорах и в столовой.

Светлана Фомина говорит, что и работники столовой, и диетсестра в курсе всего происходящего.

— А еще в пятилитровке с артезианской водой, которую нам предоставили, плавала муха. Может, это полезно? Воду мы взяли на экспертизу. Местные говорят, что руководство заставляет на всем экономить, и на питании тоже.

Тренер приложила к своему обращению фото, где она указывает на то, что из котлеты выпал кусок кости, а из макарон — кусок древесины. Пишет, что котлета не прожаренная, а курица — со вчерашнего дня. А еще из булочки с изюмом выпал камень.

В макаронах какая-то субстанция, похожая на деревяшку (справа).

В макаронах какая-то субстанция, похожая на деревяшку (справа).

РЕШИЛИ НЕ РИСКОВАТЬ

— Нас поразил и небольшой объем пищи для спортсменов. Заплатили 1200 рублей за проживание с питанием в сутки за человека. Плюс ко всему нас заселили не в три восьмиместных дома, а в один 27-местный. Из него, кстати, выехала часть команды лыжников. У них тоже были проблемы с пищеварением, — продолжает Светлана.

Тренер решила не рисковать, собрала вещи и увезла из Златоуста детей. Симптомы отравления давали о себе знать еще в поезде до Екатеринбурга.

— Мы заплатили за все 192 тысячи рублей, а услуг нам оказали на 56 тысяч. Разницу тоже обещали вернуть, — говорит Светлана Фомина.

Уж очень неприглядна продукция пищеблока.

Уж очень неприглядна продукция пищеблока.

КОММЕНТАРИЙ

«Это была обычная ОРВИ»

В санатории-профилактории «Металлург» нам подтвердили, что факты обращения детей и их наставников были. Но лишь единичные, и по проблеме ОРВИ. А кишечные инфекции могут быть из-за грязных рук самих детишек. Никакой вспышки инфекции нет, и все находится под контролем. Руководители здравницы говорят, что постоянно работают с Роспотребнадзором. Наша редакция будет следит за продолжением этой истории.

Грязный пол в коридорах и в столовой.

Грязный пол в коридорах и в столовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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