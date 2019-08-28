Успение Богородицы: что это за праздник

28 августа, среда

Разрешается рыба

Успение Богородицы

Во время гонения Ирода на христиан Дева Мария вместе с Иоанном отправились в Ефес, где проповедовали Евангелие. Святитель Амвросий Медиоланский писал о Матери Божией:

— Она была смиренна сердцем, немногоречива, трудолюбива. Правилом Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. У Нее не было ничего сурового в очах. Все дни Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных.

Ко времени успения (кончины) Пресвятая Дева Мария прибыла в Иерусалим. В этот день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались возле нее, чтобы проститься. Она молилась в ожидании. Внезапно место, где все собрались, осветил невиданный свет. И в этом сиянии сошел Христос. Божия Матерь, поднявшись с ложа, поклонилась Ему. Затем предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Оплакав разлуку, апостолы понесли одр с телом Девы Марии на погребение. Шествие шло от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию. Из зависти иудейские первосвященники приказали слугам разогнать процессию, а тело Матери Божией сжечь. Но невидимая сила не пускала слуг к процессии. Священник Аффония все же ухватился за одр, желая его опрокинуть. Но тут же ангел отсек его руки. Аффония раскаялся, просил прощения и был исцелен. После чего примкнул к апостолам.

Три дня ученики не отходили от места погребения. Затем открыли пещеру и нашли там только погребальные пелены, убедившись в том, что Пресвятая Девы была вознесена с телом на Небо.

29 августа, четверг

Поста нет

В храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (гл. 24)

(...)претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте,- читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!

Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот, Он в пустыне», — не выходите; «Вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

30 августа, пятница

Постный день

Преподобный Алипий Печерский

Один из первых и лучших русских иконописев. Писал и реставрировал иконы даром. Если ему платили за труд, то одну часть тратил на материалы, вторую раздавал нищим, а третью оставлял себе. Алипий обладал даром чудотворений. Он исцелил киевлянина, страдавшего проказой, помазав раны больного красками, приготовленными для писания икон. Много его икон стали чудотворными.

После кончины Алипия обнаружилось, что у его правой руки его нетленных мощей три первые перста сложены равно, а два последние пригнуты к ладони. В таком молитвенном осенении он скончался. Одна из икон Алипия (именуемая Свенской) хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее.

31 августа, суббота

Поста нет

В храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (гл. 19)

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?

И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?

Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.

Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

1 сентября, воскресенье

Поста нет

Донская икона Пресвятой Богородицы («Прибавление ума»)

Икона была написана Феофаном Греком в день Куликовской битвы (8 сентября 1380 года) на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В память победы на берегах Дона получила наименование Донской. Икона находилась среди русского войска, а после победы была передана Димитрию Донскому, который перенес ее в Москву. Сегодня икона хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В 1591 году крымский царевич Нурадин подступил к Москве, расположившись на Воробьевых горах. Москвичи совершили крестный ход с Донской иконой вокруг Москвы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов. В 1592 году на том месте был основан Донской монастырь.

2 сентября, понедельник

Поста нет

Пророк Самуил

Жил за 1146 лет до Рождества Христова. Был пятнадцатым и последним судьей Израиля. Родился по горячим молитвам своей матери Анны, которая долго не могла зачать. Потому и получил имя Самуил, что значит «испрошенный». В три года мать отдала его на воспитание первосвященника Илии, который тогда был судьей над народом Израиля.

После смерти Илия Самуил стал судьей. А состарившись, он поставил судьями своих сыновей. Но так как те были нечестивы, евреи потребовали у пророка Самуила поставить им во главе царя. Самуил увидел в этом падение народа, которым до того времени управлял Бог, возвещая свою волю через пророков.

Самуил помазал на царство святого Давида. Скончался он в глубокой старости. Жизнь его описана в Библии, в Первой книге Царств.

3 сентября, вторник

Поста нет

Апостол Фаддей от 70-ти*

Родом из Сирии, но сам — еврей. Как-то в Иерусалим на празднике он услышал проповедь Иоанна Предтечи, крестился в Иордане и стал близким учеником Иисуса Христа. После Вознесения Спасителя апостол Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Обратил сирийского князя Авгаря, его народ и жрецов в христианство. Авгарь хотел озолотить Фаддея, но тот отказался и пошел проповедовать дальше, обратив многих язычников в православную веру. Мирно скончался в 44-м году в Бейруте.

* Последователи Христа (кроме двенадцати апостолов и апостола Павла), проповедавшие его учение в I веке.

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