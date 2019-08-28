Врачи детской больницы в Магнитогорске получили зарплату мукой и арбузами

Руководство детской больницы Магнитогорска уже не первый раз рассчитывается со своими подчиненными… продуктами. Об этом сотрудники детской горбльницы №3 рассказали в социальных сетях. Медики опубликовали фото полиэтиленовых мешочков с мукой, которые они получили на днях. Полтора килограмма в одни руки.

— Главный врач выделила всем сотрудникам больницы материальную помощь в виде муки — 1,5 кг на человека. До этого — на прошлой неделе она кормила сотрудников тухлыми арбузами и дынями. Я так понимаю за такую роскошь, у нас опять зарплату урежут, — пишет автор поста в группе во «ВКонтакте» «Черное и Белое Магнитогорск» Кристина Чепро.

«Комсомолка» выяснила, что полтора килограмма самой дешевой муки в магазине стоят 40 рублей. Если это действительно материальная помощь, то ее размер, мягко говоря, удивляет.

Врачи утверждают, что руководство поощрило их мукой.Фото: СОЦСЕТИ

Мы дозвонились до одного из сотрудников детской больницы №3. Он подтвердил, что, накануне врачи и медперсонал получили по мешочку муки.

— Что это за подарки, нам не объяснили. Честно говоря, теряемся в догадках. Теперь даже думать боимся, чего ждать в следующий раз, — говорит наш собеседник, попросив не указывать его имя.

В комментариях к посту про муку пишут, что на выплаты материальной помощи сотрудникам было выделено 1,5 млн рублей. Однако проверить эту информацию корреспонденту КП-Челябинск не удалось. В приемной главврача и на круглосуточном номере больницы на протяжении всего рабочего дня трубку никто не брал.

Редакция КП-Челябинск ждет комментарий руководства больницы по данной ситуации: gazeta174@yandex.ru.