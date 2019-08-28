2019-08-28T16:31:38+03:00
Общество

«Лечили глаза, а оказалось – ДЦП»: почему в Челябинске врачи не сразу поставили диагноз

Маленькой Юле нужно во что бы то ни стало научиться ходить
Жанна Чубенко
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Юлечка очень старается.Юлечка очень старается.
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Семья Вечкановых воспитывают трехлетнюю Юлию с диагнозом ДЦП. По-научному, это называется спастическая диплегия. Для лечения дочери родителям пришлось переехать из Сатки в Челябинск.

РОДЫ ПРОШЛИ НОРМАЛЬНО

— Беременность протекала нормально, — вспоминает мама, — Юлечка родилась в срок на 39 неделе с весом 3870 грамм. Но была нестабильность шейных позвонков. Поэтому мы за дочкой смотрели. До полугода Юля росла наравне со сверстниками. А в шесть месяцев у Юли появилось косоглазие.

Ребенку были назначены очки. Но состояние Юли только ухудшалось.

Дальше проблемы нарастали, как снежный ком. Начиная с 8 месяцев, семья разрывалась между Челябинском и Саткой. Врачи обратили внимание, что девочка не могла сидеть, не ползала, не вставала на ножки. Посыпались диагнозы: энцефалопатия, нестабильность шейных позвонков.

Еще недавно Юля не могла даже ползать.

Еще недавно Юля не могла даже ползать.

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

— В год и два месяца нам поставили страшный диагноз ДЦП, — рассказала мама Юли, Карина Оганесовна. — Теперь я очень хорошо понимаю значение выражения «Мир поделился на до и после». Я не могу смотреть на мир прежним взглядом, не могу улыбаться, как все, радоваться жизни. В голове постоянно одна мысль: «Как помочь доченьке?»

Почему врачи сразу не поставили при рождении ДЦП. Дело в том, что до года это сложно сделать, если нет ярко выраженных симптомов. За ребенком смотрят. Наблюдают. И когда он взрослеет и не делает «обязательных упражнений» (сидеть, ползать, стоять), тогда уже понятно, что и к чему.

Все будет хорошо, Юля!

Все будет хорошо, Юля!

КСТАТИ

Причинам угрозы возникновения ДЦП

— Инфекционные заболевания матери во время беременности.

— Генетические мутации.

— Гипоксия плода (следствие патологических процессов, происходящих в плаценте).

— Врожденные пороки развития головного мозга

ЕСТЬ УСПЕХИ

После декрета мама Юли не вышла на работу — за дочерью нужен глаз да глаз. А еще подрастает старший брат Юли, Данил. В семье работает только папа.

Сегодня Юля проходит лечение: после каждого курса у девочки появляются новые навыки. Сначала ребенок начал говорить отдельные слова, потом предложения.

НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ

Юля научилась садиться с четверенек в правильную позу, вставать на высокие колени, удерживается в этом положении некоторое время. Пытается самостоятельно шагать на коленях.

Но нужно продолжать лечение. А для этого необходимо около 200 тысяч рублей на следующий курс реабилитации. Контакты семьи Вечкановых: мама Карина Оганесовна Тел. 8-982-108-65-77.

Счет карты: СБ 2202 2004 9351 6916

ИСТОЧНИК KP.RU

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