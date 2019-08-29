Городской бор Челябинска сделать больше, сады сносить не будут, трамвай в Парковый-2: горожане обсуждают новый Генплан

Авторы проекта Генерального плана Челябинска говорят: промышленному городу катастрофически не хватает зеленых насаждений. И КП-Челябинск с ними солидарна. Сейчас на челябинца приходится не более пяти квадратных метров «зеленки». А норматив — не менее 16 «квадратов» — в пять с лишним раз больше!

«ВАШИ ПЛАНЫ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ!»

Публичные слушания 29 августа проходят в кинотеатре Пушкина. Народу очень много: люди стоят в проходах; набились в фойе.

Проектировщики предлагают прирастить площадь Челябинского городского бора — особо охраняемой природной территории — на 26 гектар за счет включения поймы реки Миасс. В таком случае, всякая эксплуатация прибрежных территорий будет запрещена.

Кроме того, специальными породами деревьев предлагается засадить пустыри у промпредприятий. Не новая идея, к слову. Во времена СССР вокруг челябинских заводов всегда были «зеленые пояса». Высадкой и уходом за деревьями занимались предприятия. Если озеленить пустыри, площадь зеленых насаждений в городе вырастет на 1,5 тыс гектаров.

— Повырубали все под стоянки! — кричат из зала. — Ваши бумажные планы не сбываются!

— Помолчите, пожалуйста, все вопросы потом. Вот вы демонстрируете нашу культуру и воспитание! — укоряет ведущих эмоциональных участников слушаний. — Все ваши вопросы будут разобраны.

САДЫ НЕ ТРОНУТ?

— А сады, а как же наши сады? Например, на Северо-Западе! Это не только наша собственность, это зеленые легкие окрестных микрорайонов! Мы не хотим отдавать участки!

— Мы получали обращения по изменению функционального зонирования садов. Но решение о смене не принято. Мы понимаем, что есть закон о «дачной амнистии»; что есть вопросы частной собственности. Все это мы учтем. Город и без этого имеет ресурсы развития!

В зале звучат аплодисменты.

ТРАМВАЙ КАК ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

— Мы предлагаем развивать экологически чистый электротранспорт — скоростной трамвай. У вас уже достаточно развитая рельсовая сеть. Но ее состояние и качество подвижного состава оставляют желать лучшего, — говорят спикеры. — Мы предлагаем проложить новые пути длиной 2,5 км от ул. Чичерина до Новоградского проспекта. И после модернизации рельсового хозяйства использовать их под скоростные трамваи, чтобы время в пути у пассажиров сократилось.

Кстати, накануне на пресс-конференции глава региона Алексей Текслер сообщил, что в следующем году, с помощью федеральных денег, Челябинск получит 25 новых трамвайных вагонов. С обязательной модернизацией рельсового хозяйства и силовых подстанций.

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