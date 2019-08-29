Интернет-тролль вбрасывает фейк про детские свадьбы в Челябинской области

29 августа в самых популярных пабликах Челябинской области в соцсетях разместили опросы. Предлагается проводить в национальном парке «Таганай»... детские свадьбы!

— Как вы смотрите, если в «Таганае» проводить детские свадьбы, пусть и ненастоящие? Чтобы им могли позавидовать даже взрослые. Маленькие влюбленные могли бы скрепить свою любовь на вершинах Двуглавой сопки, Круглицы или Откликного гребня. Разумеется, маленькая невеста должна быть в свадебном платье по фасону не уступающему взрослому, — пишет автор поста Елена Пашнина.

Для наглядность автор сопроводила свой пост фотографиями целующихся детишек в свадебных нарядах.

Такой пост замечен в десятках групп.Фото: Скриншот сайта

Пользователи соцсетей с ужасом отреагировали на такое предложение. Идею назвали извращением.

— Это просто абсурд и безумие! Чьи это такие идеи? Детство бесценно и нельзя его торопить взрослыми играми!

Как выяснилось КП-Челябинск уже однажды общалась с автором этого поста. Тогда девушка призывала через соцсети жителей южноуральских городов собирать на помойках вещи.

— Этого тролля администраторы всех групп в соцсетях знают. Она под именем Елена Пашнина то про свадебные платья на помойках пишет, то про ночные клубы для детей, то еще ересь какую... Раскидывает по разным группам всех городов. Я хотела даже с ней интервью сделать: узнать для чего она это делает? Может быть, это какой-то неведомый социальный эксперимент? Но она перестала мне отвечать, — поделилась журналист КП-Челябинск Ирина Карелина.

КОММЕНТАРИЙ

Детские свадьбы — это опасно!

— Такие бредовые идеи — страшная вещь. Человек, который это предлагает, явно не понимает последствий. Любой ребенок, начиная с семи лет, знает, что после свадьбы рождаются дети. И как быть дальше? Пусть живут в одной квартире? Детям после ненастоящей свадьбы не объяснишь, что это была игра. Какую цель преследуют, те кто это предлагает? Подобные предложения можно расценивать, как растление малолетних, — считает детский психолог Елена Чижова.

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