Интернет-тролль вбрасывает фейк про детские свадьбы в Челябинской области
29 августа в самых популярных пабликах Челябинской области в соцсетях разместили опросы. Предлагается проводить в национальном парке «Таганай»... детские свадьбы!
— Как вы смотрите, если в «Таганае» проводить детские свадьбы, пусть и ненастоящие? Чтобы им могли позавидовать даже взрослые. Маленькие влюбленные могли бы скрепить свою любовь на вершинах Двуглавой сопки, Круглицы или Откликного гребня. Разумеется, маленькая невеста должна быть в свадебном платье по фасону не уступающему взрослому, — пишет автор поста Елена Пашнина.
Для наглядность автор сопроводила свой пост фотографиями целующихся детишек в свадебных нарядах.
Такой пост замечен в десятках групп.Фото: Скриншот сайта
Пользователи соцсетей с ужасом отреагировали на такое предложение. Идею назвали извращением.
— Это просто абсурд и безумие! Чьи это такие идеи? Детство бесценно и нельзя его торопить взрослыми играми!
Как выяснилось КП-Челябинск уже однажды общалась с автором этого поста. Тогда девушка призывала через соцсети жителей южноуральских городов собирать на помойках вещи.
— Этого тролля администраторы всех групп в соцсетях знают. Она под именем Елена Пашнина то про свадебные платья на помойках пишет, то про ночные клубы для детей, то еще ересь какую... Раскидывает по разным группам всех городов. Я хотела даже с ней интервью сделать: узнать для чего она это делает? Может быть, это какой-то неведомый социальный эксперимент? Но она перестала мне отвечать, — поделилась журналист КП-Челябинск Ирина Карелина.
КОММЕНТАРИЙ
Детские свадьбы — это опасно!
— Такие бредовые идеи — страшная вещь. Человек, который это предлагает, явно не понимает последствий. Любой ребенок, начиная с семи лет, знает, что после свадьбы рождаются дети. И как быть дальше? Пусть живут в одной квартире? Детям после ненастоящей свадьбы не объяснишь, что это была игра. Какую цель преследуют, те кто это предлагает? Подобные предложения можно расценивать, как растление малолетних, — считает детский психолог Елена Чижова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU