В Челябинске жители поселка Мелькомбинат требуют у авторов Генплана не строить новую дорогу

Три часа в кинотеатре имени Пушкина обсуждали на публичных слушаниях проект генерального плана развития Челябинска. Горожане указывали, что городу не хватает зеленых зон, на окраинах по-прежнему не предусмотрено общественного транспорта, а новые кварталы отданы под огромные дома-муравейники. Совершенная путаница была с электронными схемами: слева — старый Генплан, принятый в 2003 году; справа — новые предложения. Народ злился, кричал.

«НА ДОРАБОТКУ»

Накануне раскритиковал проект документа глава региона Алексей Текслер. По его мнению, проект не отвечает современным реалиям:

— У нас много места, где старое, ветхое жилье, которое, на мой взгляд, должно сноситься по программам переселения. И на месте этих домов должно строиться новое жилье. И второе перспективное направление — в сторону Сосновского района, Шершней, плюс снятие любых вопросов, связанных с точечной застройкой, эта проблема сегодня тоже остается. К примеру, между «Юностью» и Дворцом пионеров планируется построить высотку. Мне кажется, это совсем неуместно делать в центре города здесь и сейчас. И эти решения тоже необходимо пересматривать. Плюс все, что касается развития транспортной, маршрутной сети — Генплан тоже должен быть адаптирован для этих задач. И ряд других вопросов у меня есть к Генплану, и я думаю, что публичные слушания и последующие решения соориентируют эту работу на доработку.

МОСТА НЕ БУДЕТ. А ДОРОГА?

Очень эмоциональным на слушаниях было выступление жительницы поселка Мелькомбинат. Дома здесь граничат с детской железной дорогой и городским бором. Вдоль домов идет неширокая асфальтированная дорога. Поскольку машин немного, то и пробок нет.

— Но год назад мы узнали, что вдоль детской железной дороги, возможно, с ее сдвигом, будет строиться шестиполосная магистраль, — говорит участница слушаний, жительница поселка. — Новая дорога сдвинет зону детского садика, он останется без участков для прогулки; срежет территорию школы. Якобы новый участок — дублер Университетской набережной. И мост хотят пустить автомобильный, с улицы Молодогвардейцев, у плотины «Коммунар». В чем экономическая обоснованность этого проекта?

— В Генплане остается пешеходный мост, мы не предлагаем строительство нового через реку, — как-то неуверенно ответил разработчик.

— А дорога будет расширяться? — напирала горожанка.

— Действительно, дорога предусмотрена, для улучшения транспортной доступности этого поселка, но тупиковая, внутри застройки.

— Нам шестиполосная зачем? Мы куда только ни обращались с требованием не воплощать в жизнь эту идею, — продолжила вопрошающая.

— Нет-нет, двухполосная была предложена. Мы в Генплане не определяли профиль этой дороги. Но мы попросим ваши письма-обращения об исключении объекта.

Вот и пойми авторов проекта Генплана!

385 СОСЕН

— Это — лес! Для чего там дорога? Мы посчитали: сосен там 385 штук! Это высокие огромные деревья! На ваших подробных картах есть дорога от ул. Молодогвардейцев вниз, к детской железной дороге и садику, куда ходят наши дети. Мы писали уже всем, собирали подписи! Мы в поселке очень дружные. Если вам нужен второй Екатеринбург, он будет! — вступил в разговор еще один житель поселка.

Проектировщики пояснили, что в октябре будет рассмотрен на публичных слушаниях проект планировки участка в пойме реки, прилегающего к городскому бору. Это слева от плотины Коммунар, через мост. Сейчас там густой лес — сосны, ивы, березы.

— Предыдущий проект планировки предполагал в этом участке поймы размещение крупных спортивных объектов и гостиниц. Сейчас все эти объекты убраны, и только небольшой пятачок отведен под визит-центр. Строительство дороги в поселке не планируется. Не будет дороги! — ответили проектировщики.

Но люди, кажется, увещеваниям не поверили. Их тревожит, что граница городского бора проходит не по детской «железке». Значит, и угроза строительства шестиполоски все же есть.

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