Букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019: сколько стоит и что купить

В понедельник школьников ждут традиционные линейки. И очень важен букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019. Корреспондент КП-Челябинск выяснил, какие цены на букет цветов 1 сентября в Челябинске установят продавцы цветочных магазинов.

1. ДЛЯ ВЕЧНО ЗАНЯТЫХ МАМ

Если вам неохота бегать по городу, чтобы купить букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019, загляните в ближайший сетевой супермаркет. Там уже вас ждут упакованные в бюджетную целлофановую оболочку цветы — розы и хризантемы. Роскошной пышности не ждите, ведь цена букета цветов 1 сентября в Челябинске 2019 в супермаркетах очень бюджетная: три веточки хризантемы стоят 199 руб, пять розочек — 299 руб.

Этот вариант удобен вечно занятым мамочкам: забежала вечером после работы в магазин за хлебом и молоком и по пути цветы школяру приобрела. Конечно, для взволнованного первоклашки такой букет не подойдет: первой учительнице нужно подарить что-то торжественнее.

Но для ученика среднего звена — вполне себе. Все равно ваш подарок утонет в ворохе цветов, преподнесенных учителю.

Бюджетный вариант - цветы из супермаркета.Фото: Инна КУМЕЙКО

2. ПОСОЛИДНЕЙ, ПОБОГАЧЕ

Очень зыбкий это критерий — «побогаче». Пятьсот рублей — достаточно? Или только корзина от пяти тысяч любимому педагогу?

Все зависит от закупочных цен на цветы, их сорта и качества упаковки.

Есть гвоздика за 50 руб, а можно купить «породистые», сортовые, — по 120 руб за штуку. Розы — та же история: от 120 руб за штуку.

Накануне Дня знаний дорожают и цветы, и антураж — «зеленушка» в букеты. Флористы используют для украшения аспидистр, гипсофил, берграс, монстеру, папоротник, аспарагус — от 80 рублей за веточку.

Упаковка тоже стоит денег. Совсем простенькая — 10 руб за погонный метр. Классная, например, корейского производства, — от 50 руб за метр. Есть круглые коробки, по типу шляпных, — 800 руб за штуку. Очень модно сейчас дарить цветы в таких коробках.

Вывод: от флористов букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019 стоит от 600 рублей и до бесконечности.

Цветы с фруктами: оригинально! Фото: _tvorcheskaya_dusha_/instagram.com

3. БУКЕТЫ С ФРУКТАМИ

Интересный вариант! Вместе с цветами в букет упаковываются груши, яблоки, персики, нектарины, лимоны.

Высота букетика — не выше 70 см, вес — не более 700 граммов. Фрукты крепятся на деревянные шпажки. У каждого цветка своя пробирка с водой, потому букет нужно ставить в сухую вазу.

Цена букета с фруктами — 700 руб.

4. АЛЬТЕРНАТИВА

Садовые цветы — гладиолусы, георгины, астры, циннии. Не выращиваете сами, можно купить в бабушек.

Цена садового букета — от 300 руб. Чем ярче оттенок цветов, высота стебля, тем дороже.

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