Букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019: сколько стоит и что купить
В понедельник школьников ждут традиционные линейки. И очень важен букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019. Корреспондент КП-Челябинск выяснил, какие цены на букет цветов 1 сентября в Челябинске установят продавцы цветочных магазинов.
1. ДЛЯ ВЕЧНО ЗАНЯТЫХ МАМ
Если вам неохота бегать по городу, чтобы купить букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019, загляните в ближайший сетевой супермаркет. Там уже вас ждут упакованные в бюджетную целлофановую оболочку цветы — розы и хризантемы. Роскошной пышности не ждите, ведь цена букета цветов 1 сентября в Челябинске 2019 в супермаркетах очень бюджетная: три веточки хризантемы стоят 199 руб, пять розочек — 299 руб.
Этот вариант удобен вечно занятым мамочкам: забежала вечером после работы в магазин за хлебом и молоком и по пути цветы школяру приобрела. Конечно, для взволнованного первоклашки такой букет не подойдет: первой учительнице нужно подарить что-то торжественнее.
Но для ученика среднего звена — вполне себе. Все равно ваш подарок утонет в ворохе цветов, преподнесенных учителю.
Бюджетный вариант - цветы из супермаркета.Фото: Инна КУМЕЙКО
2. ПОСОЛИДНЕЙ, ПОБОГАЧЕ
Очень зыбкий это критерий — «побогаче». Пятьсот рублей — достаточно? Или только корзина от пяти тысяч любимому педагогу?
Все зависит от закупочных цен на цветы, их сорта и качества упаковки.
Есть гвоздика за 50 руб, а можно купить «породистые», сортовые, — по 120 руб за штуку. Розы — та же история: от 120 руб за штуку.
Накануне Дня знаний дорожают и цветы, и антураж — «зеленушка» в букеты. Флористы используют для украшения аспидистр, гипсофил, берграс, монстеру, папоротник, аспарагус — от 80 рублей за веточку.
Упаковка тоже стоит денег. Совсем простенькая — 10 руб за погонный метр. Классная, например, корейского производства, — от 50 руб за метр. Есть круглые коробки, по типу шляпных, — 800 руб за штуку. Очень модно сейчас дарить цветы в таких коробках.
Вывод: от флористов букет цветов 1 сентября в Челябинске 2019 стоит от 600 рублей и до бесконечности.
Цветы с фруктами: оригинально! Фото: _tvorcheskaya_dusha_/instagram.com
3. БУКЕТЫ С ФРУКТАМИ
Интересный вариант! Вместе с цветами в букет упаковываются груши, яблоки, персики, нектарины, лимоны.
Высота букетика — не выше 70 см, вес — не более 700 граммов. Фрукты крепятся на деревянные шпажки. У каждого цветка своя пробирка с водой, потому букет нужно ставить в сухую вазу.
Цена букета с фруктами — 700 руб.
4. АЛЬТЕРНАТИВА
Садовые цветы — гладиолусы, георгины, астры, циннии. Не выращиваете сами, можно купить в бабушек.
Цена садового букета — от 300 руб. Чем ярче оттенок цветов, высота стебля, тем дороже.
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