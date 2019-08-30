В Челябинске прозвучит цыганская литургия

Более десятка хоровых коллективов, 17 концертов в 14 южноуральских городах.

1. ГДЕ ПРОЙДЕТ ГАЛА-КОНЦЕРТ

Сегодня вечером, 30 августа, форум открывается гала-концертом в Кыштыме, где и зародилась традиция фестиваля. В Храме Рождества Христова выступят:

— сербский хор из Белграда «Иво Лила Рибар»

— хор Пермской филармонии

— ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва)

— хор из Санкт-Петербурга «Оптина пустынь»

— хоровая капелла Тюменской филармонии

— Челябинский камерный хор имени В. Михальченко.

2. СЕРБЫ И РУССКИЕ ОБМЕНЯЮТСЯ ПРИВЕТСТВИЯМИ

Хор Иво Лила Рибар, именованный в честь своего национального героя, на фестивале исполнит русскую духовную музыку. А творческим ответом зарубежным гостям станут три песнопения из цыганской литургии сербского композитора Зорана Мулича в премьерном исполнении хора им. Михальченко. Литургия на цыганском языке — это что-то очень для нас непривычное. Причем не наших цыган, каких мы привыкли видеть, а балканских, это совсем другой этнос.

Хор из Сербии Иво Лола Рибар.

Петь и те, и другие будут на церковнославянском языке, в православии этот язык — универсальный.

3. ЗАПАД ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ — ЭТО ФАКТ

— Вся духовная музыка основана на любви, она глубоко искренняя. Самые великие композиторы мира писали эти произведения с любовью к Богу, — сказал Зоран Мулич на пресс-конференции в Челябинской епархии. — Отрадно, что ваши фестивали посещает множество людей. Это важно! Запад глобально уничтожает духовность, там настроены против православия. А мы должны его сохранить, — добавил композитор.

4. ПОЧЕМУ РОКЕРЫ СЛУШАЮТ ХОР

Впервые в Челябинске выступает очень известный и необычный московский ансамбль древнерусской музыки «Сирин», вместе с которым камерный хор им. Михальченко два года назад участвовал в фестивале православного пения на острове Валаам.

— На наши концерты приходит много молодежи, — говорят участники хора. — Хорошо воспринимают, хорошо слушают. Помню концерт, когда в зале был аншлаг. Одна половина — монахи, а вторая половина — питерские рокеры. Им близка наша понятность и мелодичность. Для нас нет разницы, перед кем выступать. Наоборот, нам важно быть открытыми, — говорит художественный руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов.

— Мы в прошлом году видели, какое впечатление произвело на слушателей пение различных хоров, создающих пением многоцветную палитру православного мира. Считаю, что в нашей жизни духовной музыки очень мало, особенно редко с ней соприкасаются жители малых городов. Люди разной веры и вероисповедания, слушая духовную музыку, не могут оставаться безучастными. Она трогает до глубины души, — заметил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Хор Сирин.Ансамбль народной музыки Сирин

5. КАК ЭТА МУЗЫКА ОБЪЕДИНИТ НАРОД

Существует мнение, что духовная музыка должна звучать только в лоне церкви, чтобы не сливаться с «бренным» миром. Игорь Шестаков не согласен:

— Храм во время богослужения и во время выступления хора — не одно и то же! В храме самое главное — молитва и возглас священника. Люди приходят в церковь помолиться, и голос певца должен помогать молитве. А хор может донести всю красоту духовной музыки, раскрыть ее. Он свободен в этом отношении. Поэтому неуместно надуманное отношение, что духовная музыка должна звучать только в церкви.

Камерный хор им. Михальченко.

И вот еще что добавил священник:

— Православная музыка — музыка самоидентичности. Она служит прежде всего осознанию народного единства с православным миром. Наш фестиваль расширяет рамки восприятия. Помогает людям увидеть и услышать мир по-другому.

КСТАТИ

Где еще услышат участников фестиваля

31 августа в 16 часов в Кыштымском Храме Рождества Христова — концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии. 1 сентября в ДК им. Металлургов Кыштыма выступит мужской хор «Оптина Пустынь» из Петербурга. Концерт начнется в 16:00.

31 августа в Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» — концерт ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» (18:00).

1 сентября в Свято-Троицком храме в 14.00 выступят храмовые хоры Челябинской епархии, в 18.00 в «Родине» начнется концерт сербского хора Иво Лола Рибар.

Участники фестиваля с концертами побывают в городах области: Карталах, Варне, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке и в поселке Красногорский.

3 сентября большой концерт, как это было и в прошлом году, пройдет в строящемся Кафедральном соборе Челябинской епархии (ул. Салавата Юлаева). Здесь выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит», Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова, хор Иво Лола Рибар. Концерт под открытым небом начнется в 18 часов.

P.S. Фестиваль духовной музыки организован Челябинской филармонией при поддержке главы региона и Челябинской митрополии.