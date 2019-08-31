5 новых фактов о челябинской команде «Трактор» накануне старта чемпионата КХЛ

Черно-белые начинают сезон в один день со школьниками. Первый матч — 2 сентября в понедельник. Наши сыграют с подмосковным «Витязем». А уже 4 июня скрестят клюшки с питерским СКА. Начало матчей в ЛА «Трактор» в 19.00.

Что нового произошло в «Тракторе» . Журналисты КП-Челябинск собрали пять фактов о модернизации команды.

1. ЗАРПЛАТЫ УПАЛИ

— Все контракты, которые мы заключили в этом сезоне были сильно уменьшены по сравнению даже с прошлым годом, — говорит генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф. — Увеличена премиальная часть. Мы хотим, чтобы у ребят был стимул. Чтобы они играли, забивали, отстаивали честь области, были нам всем интересны.

По официальной информации, озвученной в СМИ, в прошлом сезоне зарплатная ведомость ХК «Трактор» была чуть больше миллиарда рублей, годом ранее порядка 950 миллионов. Для сравнения, в магнитогорском «Металлурге» зарплатный бюджет был более 1,7 млрд, в «Автомобилисте» — 1,5, в «Сибири» — 0,7, «Нефтехимике» — 0,5 (команды Восточной конференции)

Кстати, КХЛ заявила, что введет жесткий потолок зарплат. Ограничения до 900 миллионов рублей на команду на сезон должны вступить в силу в 2020 году.

2. ИГРА ОДНА, ПЛОЩАДКИ РАЗНЫЕ

В этом сезоне каждый клуб имеет право «строить» у себя на арене европейскую, канадскую или финскую площадки.

Традиционный европейский формат площадки — 60х30 м, финский — 60х28 м, канадский — 60х26 м.

«Трактор» выбрал европейский вариант. Наши ближайшие соседи — Магнитка и «Автомобилист (Екатеринбург) — финский.

По новым правилам вратарские ворота приблизили к борту на 65 см, а голкиперу ограничили зону для игры за воротами. Заехал в зону — штраф 2 минуты.

Также арбитры нацелены сурово карать за сдерживающие фолы. Например, когда хоккеисты обнимают соперников («надевают пиджак»).

А еще арбитры нынче обязаны объявлять на всю арену — за что удален с площадки игрок.

3. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ИГРОКОВ

«Трактор» в этом сезоне подписал новые контракты с более, чем 20 новыми игроками. Две трети команды — новички.

Самые звездные — воспитанник челябинского хоккея, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин. В команду также вернулся Алексей Кручинин, который завоевывал с «Трактором» бронзовые медали в сезоне 2017-2018. В родной клуб приехали и два воспитанника «Трактора», обладатели Кубка Гагарина Антон Глинкин и Андрей Попов. Ярослав Косов еще более титулованный — в его активе аж три Кубка.

Два чешский легионера — Лукаш Седлак и Томаш Гика должны ярко проявить себя в атаке.

Готовы играть на полную.

А есть еще «старички» — Кристиан Томас и Ник Бэйлен и также усилят атакующую мощь команды.

В целом же команда омолодилась. Сейчас средний возраст игроков 26-27 лет.

4. НЕ ВПИСАЛСЯ — УВОЛЕН

Главный тренер ХК «Трактор» Петерис Скудра почти сразу заявил, что намерен изменить тактику игры команды. «Бей — беги» — это должно быть не про «Трактор».

На пресс-конференциях Скудра всегда подчеркивает, что игроки должны понять новую идею игры.

— Для нас это важно было с первых игр в межсезонье. А исполнение — оно придет. В том числе, и в реализации моментов. Мы хотим подравнять игру на выезде, чтобы она была похожа на ту, которую мы показываем дома. Мы работаем над этим. Мы хотим играть в тот хоккей, который показали на домашнем Кубке губернатора против Магнитки. Агрессивный, комбинационный, много моментов, много бросков. Мы хотим такую игру перенести на выезд, такой характер команды мы сейчас воспитываем.

Два клуба - в два раза больше побед!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер отметил, что команда показывает характер и это дает результат. Впервые в истории «Трактора» клуб выиграл сразу два главных предсезонных турнира — Кубок губернатора Челябинской области и Мемориал Ромазана.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) воспитанник «Трактора» Виталий Меньшиков рассказал об изменениях в тактических схемах команды:

— Уже на предсезонных сборах Петерис Скудра требовал от игроков максимум самоотдачи. Смотрел на выносливость, функциональную подготовку. Если человек не выполнял требования к физподготовке, не вписывался в схемы игры, не давал нужный результат, его просто «отстегивали» от состава. Каждый игрок, в любой зоне площадки должен знать, что ему нужно делать. После каждого матча просматриваем видео — тренеры устраивают доскональный «разбор полетов».

5. ЧТО ТАКОЕ «СУПЕР-ТОП»

В этом сезоне в ледовую арену на матчи «Трактора» можно попасть сразу несколькими способами. Купить сезонный (31 домашний матч), наборный (не менее 10 игр) или семейный (родитель получает скидку 30% на подростка от 13 до 18 лет и скидку 50% на ребенка от 5 до 12 лет) абонементы. Разовые входные билеты подорожали незначительно — на 50 рублей. Минимальная стоимость 300, максимальная — 1100 рублей. В этом сезоне ценник на билеты будет зависеть от клуба-соперника — «стандарт» (300-900 рублей), «топ» (400 — 1000) и «супер-топ» (500 — 1100).

Нельзя подвести ожидания болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цена стандартного сезонного абонемента — от 11 700 до 30 300 рублей.

В число «супер-топ» матчей в этом году включили 10 игр по итогам результатов команд прошлого сезона. Среди них ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Автомобилист», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск).

КСТАТИ

Вместе «За Танкоград!»

Таков главный слоган «Трактора» в новом сезоне 2019-2020.

Также на матче-открытия 2 сентября с «Витязем» болельщики услышат новый гимн «За Танкоград!» в исполнении верного фаната Артема JahmalАверина («Триагрутрика»). А тысяче болельщиков, которые первыми приобрели сезонные абонементы, подарят фирменные фанатские свитера.

В клубе также рассказали, что в арене «Трактор» на домашних матчах команды всех ждет новое визуальное и музыкальное оформление, а новый свет позволит сделать предматчевые шоу на льду еще ярче и красочней.

Кстати, впервые в КХЛ под своды арены будет поднята самая большая в России хоккейная майка, на которой разместятся фамилии всех владельцев полных абонементов. Гигантское джерси провесит под сводами арены весь сезон 2019/2020, а после, займет свое место в клубном музее.

Владельцев абонементов пригласят на зимнюю версия фестиваля Traktor Open, они также будут участвовать в розыгрыше однокомнатной квартиры, который состоится в день рождения клуба 27 декабря 2019 года.

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