Дон Кихот, Фредди Меркьюри и губернатор: топ-5 необычных линеек в Челябинске

В Челябинске второй день проходят праздничные линейки в школах. Для каждого школяра, особенно первоклассника, это особое мероприятие. Хранить фото с линейки с любимыми педагогами и друзьями многие из нас будут всю жизнь. Но есть в Челябинске школы, линейки которых запомнятся всему городу.

Мы собрали топ-5 необычных линеек Челябинска в 2019 году.

ГИМНАЗИЯ № 80: САМЫЙ ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. И папы тоже. Но не каждая школа может похвастаться, что в ее первый класс идет сын губернатора.

Алексей Текслер и его супруга Ирина привели сына Мишу учиться в гимназию № 80, которая входит в число лучших школ страны и делает упор на развитие у детей гуманитарных знаний.

Алексей Текслер с сыном Мишей. Фото: инстаграм Алексея Текслера.

Руководство школы не стало публично представлять на линейке важного гостя. Чета Текслеров скромно стояла в толпе родителей и детей. Но неузнаным губернатор, естественно, не остался. Тем более, что его снимали десятки журналистов, приехавших в школу исключительно ради снимков главы региона.

ЛИЦЕЙ № 31: ПРАЗДНИК НА КОНЕ

В 31-м лицее, который славится эксцентричным директором, линейку этого года будут помнить всегда. В День знаний здесь открыли памятник Дон Кихоту.

Памятник Дон Кихоту в 31 лицее. Фото: администрация Челябинска.

Идея установить на территории школы знаменитого рыцаря на коне принадлежит Александру Попову. По задумке директора, каждый год 29 сентября, в день рождения Сервантеса, одному жителю Челябинска, прославившему родной город, будет вручаться общественная премия.

Победителя будут выбирать голосованием, а его имя выгравируют на памятнике.

ШКОЛЫ В «ПАРКОВОМ» и ЧУРИЛОВО: ПО 20 ПЕРВЫХ КЛАССОВ

Образовательный центр № 2, что находится в новом микрорайоне «Парковый», самая большая школа в Челябинске. На линейку сегодня сюда пришли 3,5 тысячи учеников. Причем львиную долю всех школяров составили первоклассники.

В этом году учебное заведение открыло 20 первых классов! Обычно в школах их бывает не больше четырех-пяти. Средняя наполняемость классов — 34 ученика на учителя.

Для детей и их родителей в школе провели две линейки. Одну на улице с торжественными речами. Вторую — в актовом зале, с выступлением творческих коллективов.

Второй по численности первоклашек стала школа в Чурилово. Здесь тоже открыли 20 первых классов, но наполняемость их чуть-чуть ниже.

ЛИЦЕЙ № 77: SHOW MUST GO ON

Лицей № 77, что находится в Ленинском районе города, в этом году отметит свой юбилей — школе исполнится 70 лет. Можно сказать, что подарки посыпались еще летом: лицей вошел в число опорных школ Российской академии наук. Это значит, что лицеистам придется еще активнее грызть гранит науки и выступать на различных олимпиадах.

Поделиться видео </> x HTML-код Фредди Меркури на школьной линейке.

А в День знаний в лицее решили немного расслабиться и разрешили талантливому второклашке Макару Желнину исполнить прямо на линейке Show Must Go On группы «Queen». Теперь жители жилых домов по соседству точно знают, что химики и математики из лицея не чужды лирики и талантливы многогранно.

А еще в этом году у лицея родилась новая традиция — выпускать в небо на 1 сентября голубей.

ШКОЛА № 109: НУ И ЦИРК!

«Тут вам не цирк!» Учителя любят повторять эту фразу расшалившимся школярам. А вот в школе № 109, которая расположена в Калининском районе города, к цирку относятся положительно. На линейку здесь пригласили настоящего циркача.

Акробат Павел Андращук гастролирует со знаменитыми дрессировщиками тигров братьями Запашными, поэтому 1 сентября не побоялся прийти на линейку к детям и показать несколько трюков.

Ну а если серьезно, артист привел учиться свою сестренку Катю. У девочки синдром Дауна и она идет в первый класс. Раньше таких ребят не брали в обычные школы, а теперь они смогут учиться вместе с другими ребятишками.

