День знаний «с рюмкой водки на столе»: 1 сентября детям в Челябинске спели кабацкие песни

День знаний в этом году растянулся. Большинство школ решили провести праздничные линейки в понедельник, 2 сентября. А за день до начала учебного года на разных площадках Челябинска также прошли концерты и шоу, приуроченные к долгожданному празднику.

В поселке Новосинеглазово сотни детишек и их родителей собрались на площадке у местного дворца культуры. Праздник для них, если судить по баннерам, организовали два депутата. От подарка народных избранников люди до сих пор в шоке.

— На кого был рассчитан концерт, мы не поняли. Все, что творилось на праздничной сцене, к школе и к детям отношения не имеет, — пишут местные жители в социальных сетях.

Как и водится в таких случаях, первыми слово взяли депутаты. Они поздравили детишек с праздником, пожелали успехов и хороших отметок. А потом на сцену вышел ВИА, и началось шоу из разряда «кому за 40».

— Пели композиции советских лет, потом звучали песни из 90-х. Во время концерта дети откровенно скучали. Большинство семей пришли на праздник с учениками младших классов. А для них не прозвучало ни одной детской песни, у дворца не работали аниматоры. Зато в толпе зрителей было много случайных людей, которые не стеснялись открыто пить пиво, — рассказал КП-Челябинск местный житель Антон Голубев.

Артисты пели хорошо и душевно, но не о том. Фото: Антон Голубев.

Больше всего родителей возмутило, что начался концерт с бессмертных звуков композиции Лепса «Рюмка водки на столе».

— Ну, есть ведь повод! — как будто заранее извинился солист коллектива.

А потом затянул классику «Ленинграда»: «когда переехал не помню, наверное, был я бухой…». Родители раскрыли рты и позатыкали детям уши.

— Когда услышала «Ленинград», была в шоке. Могли бы и подредактировать репертуар. День знаний все-таки… — пишут в соцсетях возмущенные горожане. И удивляются, что не дошло до стриптиза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/729524" frameborder="0"></iframe> Рюмка водки на 1 сентября.Видео: Антон Голубев

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