В День знаний семья из Магнитогорска ведет в школу семерых детей
К новому учебному году супруги Романовы начали готовится еще в мае. У Василины и Максима девять детей. В этом году они отправляют в школу семерых.
Младших детей собирает мама.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
«МАМА! Я ПОРТФЕЛЬ ПОТЕРЯЛ»
Первый учебный день в доме Романовых начался с происшествия. Пропал новый портфель 6-летнего Георгия. В семье переполох: все бегают по комнатам, заглядывают под диваны, в шкафы. Но портфель будто испарился.
Георгий готов разрыдаться. Как вдруг:
— Вот он!
Портфель нашелся! Все хорошо!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Пропажа — на спине двухлетнего Пети. Каким образом самый маленький из братьев умудрился его на себя надеть, никто так и не понял.
ВСЕ УЧАТСЯ В РАЗНЫХ ШКОЛАХ
Наконец, вся семья собирается на кухне за завтраком. Пока пьют чай, обсуждают расписание на день. Первой уходит на торжественную линейку 16-летняя Устина. Она учится в хореографическом училище при консерватории. За ней на занятия отправляется 13-летняя София.
Сборы на первую линейку - дело хлопотное.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Все дети ходят в разные школы и гимназии. Старшие добираются на учебу самостоятельно. Младших отвозит на машине отец.
В коридоре - пробка!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
ПЕЧЕНЬЕ ВМЕСТО ЦВЕТОВ
— В этом году наши дети пойдут на День знаний без цветов, только с воздушными шарами. Вместо букетов, мы решили подарить учителям, сливочное печенье в жестяных коробках, — рассказывает мама — Василина Романова.
По профессии она врач-эндокринолог — окончила медицинскую академию в Оренбурге. Прошла клиническую ординатуру по поликлинической педиатрии. Работает в частном медицинском центре.
Уже пора ехать!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Максим — выпускник Российской академии народного хозяйства при президенте РФ, трудится газовщиком на Магнитогорском металлургическом комбинате.
СКОЛЬКО СТОИТ ПОЙТИ В ШКОЛу
Семья живет в небольшом частном доме с четырьмя комнатами. У них есть два автомобиля — старенький микроавтобус и легковушка.
Сборы детей в школу бьют по кошельку. В этом году пришлось купить: три пары брюк, семь пар кроссовок и четыре портфеля. На это ушло 15 тысяч рублей.
— Мы хорошо сэкономили на белых блузках, рубашках, жилетах и галстуках. Ведь в нашей семье почти все дети музыканты, у каждого есть нарядная одежда. Канцелярские наборы нам подарил благотворительный фонд «Металлург». Мы только докупали дневники, — говорит Василина Романова.
Двое мальцов в школу пока не ходят.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
«МЫ МЯСО НЕ ЕДИМ»
Провожая детей в школу, мама положила каждому в портфель небольшой сверток. В нем бутылочка минералки, хлебцы и пара яблок. Никаких бутербродов с колбасой! В семье Романовых вообще не едят мясо.
— На обед я готовлю овощной суп, салат и запекаю овощи. Молочные продукты, яйца и рыбу мы едим. К чаю у нас обычно выпечка. В месяц на продукты уходит 30 тысяч рублей, — рассказывает Василина.
На линейке Борислав Романов со свой учительницей.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Овощи у Романовых свои. Несколько лет назад на материнский капитал они купили под Магнитогорском дом с большим приусадебным участком. Там сажают картошку, тыкву, репу, огурцы, морковь. За посадками ухаживают всем семейством. Урожай получают богатый.
Алена – 18 лет, Устина – 16 лет, София – 13 лет, Денис – 11 лет, Катя – 9 лет, Борислав – 7 лет, Жора – 5 лет, Вова – 4 года, Петя – 2 года.
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