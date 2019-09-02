2019-09-02T17:06:05+03:00
Общество

В День знаний семья из Магнитогорска ведет в школу семерых детей

Журналисты КП-Челябинск узнали, сколько стоит собрать за один раз столько школяров
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Все дети семьи Романовых учатся в разных школах.Все дети семьи Романовых учатся в разных школах.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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К новому учебному году супруги Романовы начали готовится еще в мае. У Василины и Максима девять детей. В этом году они отправляют в школу семерых.

Младших детей собирает мама. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Младших детей собирает мама.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

«МАМА! Я ПОРТФЕЛЬ ПОТЕРЯЛ»

Первый учебный день в доме Романовых начался с происшествия. Пропал новый портфель 6-летнего Георгия. В семье переполох: все бегают по комнатам, заглядывают под диваны, в шкафы. Но портфель будто испарился.

Георгий готов разрыдаться. Как вдруг:

— Вот он!

Портфель нашелся! Все хорошо! Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Портфель нашелся! Все хорошо!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Пропажа — на спине двухлетнего Пети. Каким образом самый маленький из братьев умудрился его на себя надеть, никто так и не понял.

ВСЕ УЧАТСЯ В РАЗНЫХ ШКОЛАХ

Наконец, вся семья собирается на кухне за завтраком. Пока пьют чай, обсуждают расписание на день. Первой уходит на торжественную линейку 16-летняя Устина. Она учится в хореографическом училище при консерватории. За ней на занятия отправляется 13-летняя София.

Сборы на первую линейку - дело хлопотное. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Сборы на первую линейку - дело хлопотное.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Все дети ходят в разные школы и гимназии. Старшие добираются на учебу самостоятельно. Младших отвозит на машине отец.

В коридоре - пробка! Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В коридоре - пробка!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

ПЕЧЕНЬЕ ВМЕСТО ЦВЕТОВ

— В этом году наши дети пойдут на День знаний без цветов, только с воздушными шарами. Вместо букетов, мы решили подарить учителям, сливочное печенье в жестяных коробках, — рассказывает мама — Василина Романова.

По профессии она врач-эндокринолог — окончила медицинскую академию в Оренбурге. Прошла клиническую ординатуру по поликлинической педиатрии. Работает в частном медицинском центре.

Уже пора ехать! Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Уже пора ехать!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Максим — выпускник Российской академии народного хозяйства при президенте РФ, трудится газовщиком на Магнитогорском металлургическом комбинате.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОЙТИ В ШКОЛу

Семья живет в небольшом частном доме с четырьмя комнатами. У них есть два автомобиля — старенький микроавтобус и легковушка.

Сборы детей в школу бьют по кошельку. В этом году пришлось купить: три пары брюк, семь пар кроссовок и четыре портфеля. На это ушло 15 тысяч рублей.

— Мы хорошо сэкономили на белых блузках, рубашках, жилетах и галстуках. Ведь в нашей семье почти все дети музыканты, у каждого есть нарядная одежда. Канцелярские наборы нам подарил благотворительный фонд «Металлург». Мы только докупали дневники, — говорит Василина Романова.

Двое мальцов в школу пока не ходят. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Двое мальцов в школу пока не ходят.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

«МЫ МЯСО НЕ ЕДИМ»

Провожая детей в школу, мама положила каждому в портфель небольшой сверток. В нем бутылочка минералки, хлебцы и пара яблок. Никаких бутербродов с колбасой! В семье Романовых вообще не едят мясо.

— На обед я готовлю овощной суп, салат и запекаю овощи. Молочные продукты, яйца и рыбу мы едим. К чаю у нас обычно выпечка. В месяц на продукты уходит 30 тысяч рублей, — рассказывает Василина.

На линейке Борислав Романов со свой учительницей. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На линейке Борислав Романов со свой учительницей.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Овощи у Романовых свои. Несколько лет назад на материнский капитал они купили под Магнитогорском дом с большим приусадебным участком. Там сажают картошку, тыкву, репу, огурцы, морковь. За посадками ухаживают всем семейством. Урожай получают богатый.

Алена – 18 лет, Устина – 16 лет, София – 13 лет, Денис – 11 лет, Катя – 9 лет, Борислав – 7 лет, Жора – 5 лет, Вова – 4 года, Петя – 2 года.

Алена – 18 лет, Устина – 16 лет, София – 13 лет, Денис – 11 лет, Катя – 9 лет, Борислав – 7 лет, Жора – 5 лет, Вова – 4 года, Петя – 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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