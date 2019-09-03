«Заигрались с папиным стволом»: в убийстве 22-летнего армянского бизнесмена из Златоуста Давида Худояна подозревают его друзей

В ночь на 2 сентября в Златоусте застрелили Давида Худояна. 22-летний представитель армянской диаспоры погиб от пулевого ранения в живот. Убийство молодого человека вызвало большой резонанс в третьем по величине городе Челябинской области.

ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ НА BMW

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство. По ней грозит до 15 лет колонии. Сейчас идет розыск подозреваемых. По городским соцсетям разлетаются ориентировки на двух парней — оба русских. Сказано, что они перемещаются на престижной BMW седьмой серии.

В Златоусте семью Худоянов хорошо знают. У погибшего Давида несколько братьев.

— Давид полтора года назад отслужил в армии. Вернулся домой и вместе с родными занялся бизнесом. У них дела связанные со строительством и хлебобулочными изделиями, — рассказал КП-Челябинск один из жителей Златоуста.

В конце 2017 года парень вернулся из армии.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВЫБРОСИЛИ НА ПОЛПУТИ К БОЛЬНИЦЕ?

Первая версия убийства молодого бизнесмена — на профессиональной почве. Однако источник «Комсомолки» в органах не подтверждает эту версию.

— Худоян был из местной золотой молодежи. Те ребята, которые думают, что круче всех в городе. Машины, черные очки, рестораны. В ночь убийства Давид с товарищами пошли на пьянку. Один прихватил на вечеринку папин ствол. Заигрались и в Давида случайно выстрелили в упор. Они попытались его в больницу увезти, но поняли, что парень уже отключился и выбросили из машины на полпути. Сейчас их активно ищут, — сообщил силовик.

По другим данным, парень все же скончался в реанимации больницы. Возможно, его довезли туда медики, которых вызвали на место ЧП.

Давид жил в Златоусте и занимался бизнесом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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